ولي العهد يزور شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:زار سموّ الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية.
واستمع سموّه إلى إيجاز من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، حول سير عمل الشركة وخططها التطويرية المستقبلية، وخطة عملها لمواصلة تسيير رحلاتها في الظروف الراهنة.
وأكّد سمو ولي العهد، خلال الزيارة، أهمية استمرار الشركة في تطوير خدماتها، لا سيما من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، بما يسهم في تجويد تجربة المسافرين.
ورافق سمو ولي العهد خلال الزيارة رئيس مجلس إدارة الشركة سعيد دروزة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.


