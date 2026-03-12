بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

لا تجعلوا المواطن يدفع ثمن حربٍ لم يشعلها

ساعة واحدة ago
لا تجعلوا المواطن يدفع ثمن حربٍ لم يشعلها

المهندس سالم حسني العمري

في ظلّ الحروب المشتعلة في المنطقة، تتدحرج آثارها سريعًا نحو جيوب المواطنين ومعيشتهم. والمواطن الأردني أصلًا يعيش تحت ضغطٍ قاسٍ من الفقر والبطالة والتضخم، فجاءت هذه التطورات لتزيد الطين بلّة وتضاعف الأعباء.

اليوم تقف المشاريع الصغيرة والمتوسطة على حافة الخطر، ويجد صاحب الدخل المحدود نفسه عاجزًا عن مجاراة موجة أسعارٍ تتصاعد بشكلٍ مخيف.

ورغم أنّ صوت المدافع والصواريخ هو الأعلى في الإقليم، إلا أن الصوت الذي سيعلو قريبًا في الداخل هو صوت معاناة المواطن إن بقيت الأمور على هذا الحال.

نقولها بوضوح وصراحة:
لم يعد مقبولًا أن يُترك المواطن وحده في مواجهة الغلاء.

على الحكومة أن تتحرك فورًا وبكل الأدوات المتاحة لوقف انفلات الأسعار وكبح التضخم، قبل أن نصل إلى مرحلةٍ يصبح فيها الغضب الشعبي أعلى من كل الأصوات.

الأردني صابر… لكنه لن يقبل أن يدفع ثمن أزماتٍ لم يصنعها.

نائب وطن


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:59

ولي العهد يزور شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية

16:52

مجتبى خامنئي: إذا استمر الوضع ستُفعل جبهات لا خبرة للعدو فيها

16:48

وزير السياحة يبحث مع ممثلي القطاع إطلاق باقات سياحية مدعومة لاستهداف الأسواق العربية

16:29

لاريجاني يهدد بقطع الكهرباء عن كافة دول المنطقة حال استهداف الشبكة الإيرانية

16:09

وزارة الاستثمار تطرح مشروع جسر عمّان

16:04

المدينة الحرفية في مادبا.. مطالب تتزايد بين واقع الخدمات وتطلعات التطوير

15:56

إربد.. مطالب بإحياء مشروع سد وادي الريان واستكمال تبطين القناة الزراعية

15:50

لأول مرة.. استخدام المنظار الجراحي لعلاج الأكياس الكلبية الرئوية عند الأطفال

15:45

تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 29 حالة في شباط

15:04

السفارة الأمريكية في عمان تعلق كافة خدماتها القنصلية الروتينية

14:55

تفاصيل جديدة عن إحالة موقع إخباري ورئيس تحريره للادعاء العام

14:49

الأردن: إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلّين جريمة بحق المسلمين

وفيات
وفيات الخميس 12-3-2026وفيات الاربعاء 11-3-2026وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026