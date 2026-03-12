بنك القاهرة عمان
لاريجاني يهدد بقطع الكهرباء عن كافة دول المنطقة حال استهداف الشبكة الإيرانية

ساعتين ago
وطنا اليوم:هدّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الخميس، بقطع الكهرباء عن كافة دول المنطقة “خلال نصف ساعة”، إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تدمير شبكة الكهرباء الإيرانية.
وكتب لاريجاني في منشور على منصة “إكس”: “قال دونالد ترمب: يمكنني أن أقضي على كهرباء إيران خلال ساعة، لكنني لم أفعل ذلك. غير أنّه، لو أقدم على ذلك، فلن تمضيَ سوى نصف ساعة حتى تعمّ حالة انقطاع شامل للكهرباء في المنطقة بأسرها”، معتبراً أن “الظلام يغدو فرصة مناسبة لتعقب العسكريين الأميركيين الفارين في المنطقة واصطيادهم”.
وقال ترمب للصحافيين، مساء الأربعاء، إنه “يمكننا استهداف شبكة الكهرباء في إيران وتدميرها خلال ساعة واحدة”، معتبراً أن إعادة بنائها سيستغرق 25 عاماً.
الى ذلك قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، إن “أي عدوان على الجزر الإيرانية سيؤدي لنفاد كل ضبط للنفس”، في إشارة إلى جزر أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى الإماراتية التي تعتبرها إيران تابعة لها.
كما أضاف في منشور على حسابه في إكس أن بلاده “ستتخلى عن كل القيود إذا شنت غارات أو أي اعتداء على أية جزيرة”، وفق تعبيره.
إلى ذلك، حمل قاليباف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسؤولية عن سقوط جنود أميركيين.


