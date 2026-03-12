وزارة الاستثمار تطرح مشروع جسر عمّان

وطنا اليوم:طرحت وزارة الاستثمار اليوم، عبر الصحف الرسمية ومنصاتها ووسائل الإعلام، فرصة استثمارية كبرى متمثلة في مشروع جسر عمّان.

ودعت الوزارة الشركات المؤهلة والائتلافات المتخصصة في تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة مشاريع الطرق والجسور الكبرى إلى المشاركة في عملية التأهيل الأولي للمشروع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويُعد مشروع جسر عمان من المشاريع الاستراتيجية الرائدة في قطاع النقل والبنية التحتية، إذ يتضمن إنشاء أول طريق سريع معلّق في الأردن بطول 15.8 كيلومتراً يربط شمال العاصمة عمّان بجنوبها، بما يسهم في تحسين كفاءة الحركة المرورية في أحد أكثر المحاور ازدحاماً في المملكة، وتعزيز الترابط الحضري ودعم النشاط الاقتصادي.

ويهدف المشروع إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للنقل الحضري، حيث يتضمن إنشاء طريق بمسربين في كل اتجاه إضافة إلى مسار مخصص لحافلات التردد السريع، إلى جانب استخدام أنظمة النقل الذكية وحلول الدفع الحديثة والإنارة الموفرة للطاقة، بما يعزز كفاءة التنقل ويحد من الأثر البيئي.

كما يوفر المشروع قدرة استيعابية مرورية، ويسهم في تقليل زمن الرحلات وتحسين جودة الحياة، إلى جانب كونه فرصة استثمارية واعدة ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية.

وبين الإعلان الصادر عن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار أن المشروع سيُنفذ بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، ويعمل بنظام العبور مقابل رسوم، مع الإبقاء على شارع الملك عبدالله الثاني كطريق بديل مجاني متاح أمام المستخدمين.

وتالياً نص الإعلان

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة الاستثمار

إعلان طرح دعوة التأهيل الأولي

مشروع جسر عمّان – مشروع جسر برسوم عبور بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دعوة:

عمّان، 12/3/2026 – تدعو وزارة الاستثمار (وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) الشركات أو الائتلافات ذوات الخبرة في تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة مشاريع الطرق والجسور الكبرى إلى المشاركة في دعوة التأهيل الأولي (RFQ) لمشروع جسر عمّان.

نظرة عامة على المشروع:

تعلن وزارة الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية عن طرح دعوة التأهيل الأولي لمشروع جسر عمّان، وهو مشروع جسر علوي برسوم عبور يربط صويلح شمالاً بناعور جنوباَ وعلى امتداد طريق الملك عبدالله الثاني.

نطاق المشروع:

يتضمن المشروع تنفيذ جسر علوي في حرم الطريق القائم ليتيح حركة المرور بدون توقف، برسوم عبور، للمركبات الخاصة وحافلات التردد السريع، بطول تقريبي يبلغ (16) كم وبمسربين بكل اتجاه، بما يشمل الأعمال المرتبطة به، وبما يتكامل مع مشروع الحافلات سريعة التردد (BRT) المرحلة الثانية، من حيث إنشاء محطات توقف وجسور مشاة ومسارب تسارع وتباطؤ وتخزين للحافلات، وتوريد وتشغيل نظام تحصيل رسوم إلكتروني حر بالكامل (Free-Flow Tolling)، إضافةً إلى الأعمال والبنية التحتية اللازمة.

وسيتم تنفيذ المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) تشمل التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة.

الأهلية:

تسعى وزارة الاستثمار إلى اختيار شريك من القطاع الخاص لتنفيذ المشروع من خلال عملية عطاء مفتوح تتسم بالشفافية والتنافسية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023 ونظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (9) لسنة 2024 المعمول بهما في المملكة الأردنية الهاشمية، ووفقًا لأفضل الممارسات العالمية، حيث تشكل مرحلة طلب التأهيل الأولي (RFQ) الخطوة الأولى في عملية الطرح، ويُسمح فقط للمتقدمين المؤهلين في هذه المرحلة بالانتقال إلى المرحلة النهائية واستلام وثيقة طلب تقديم العروض (RFP).

الحصول على وثائق طلب التأهيل (RFQ):

يمكن للراغبين في التقدم إرسال بريد إلكتروني بعنوان:

“Amman Bridge Project RFQ Documents”

إلى: [ATB.PPP@moin.gov.jo] مع ضرورة توضيح هوية الجهة المتقدمة /المتقدم (Applicant). يرجى ارفاق شهادة تسجيل الشركة مع وصل التحويل البنكي لثمن شراء النسخة ضمن محتوى البريد الإلكتروني.

يتوجب دفع ثمن نسخة وثائق طلب التأهيل والبالغ 1000 دينار أردني أو ما يعادلها 1410 دولار أمريكي، عبر ايداعها أو تحويلها لحساب وزارة الاستثمار على الحساب التالي:

 اسم الحساب: MINISTRY OF INVESTMENT / TRUST

 البنك: البنك المركزي الأردني

 رقم الحساب: 01-3100-1208

 رقم الحساب الدولي (IBAN): JO76 CBJO 0010 0000 0000 0131 0012 08

بمجرد الحصول على وثائق طلب التأهيل الأولي (RFQ)، يتعين على المتقدمين اتباع تعليمات التقديم التفصيلية الواردة فيها لتقديم طلبات التأهيل الأولي. ويكون الموعد النهائي لتقديم طلبات التأهيل الاولي هو 12/5/2026 في تمام الساعة 12:00 ظهراً (بتوقيت الأردن المحلي).

بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا تسليم جميع الطلبات إلكترونيًا وفقًا للتعليمات الواردة في وثائق طلب التأهيل الأولي (RFQ).

الاستفسارات:

للاستفسارات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: ATB.PPP@moin.gov.jo

إخلاء المسؤولية:

تحتفظ وزارة الاستثمار بالحق، وفقًا لتقديرها المطلق، في تعديل أو تعليق أو إلغاء عملية طلب التأهيل الأولي (RFQ) في أي وقت، ولا يترتب عليها أي التزام بترسية أي عقد نتيجة لهذه العملية.