الأمن العام: نأسف لما نراه من تجمهر غير مبرر بجانب الأجسام الخطرة

ساعتين ago
وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد بعد منتصف الليل إلى غرفة عمليات مديرية شرطة الرصيفة يفيد بسقوط جسم متفجر في منطقة شارع الثلاثين بلواء الرصيفة، مبيناً أن المجموعات الأمنية المختصة تحركت فوراً إلى الموقع، حيث جرى التعامل مع البلاغ، وتبين أنه لم تسجل أية إصابات تُذكر جراء الحادثة.
وأعرب الناطق الإعلامي عن أسفه لما شهده الموقع من تجمهر غير مبرر لعدد كبير من المواطنين، رغم التنبيهات المتكررة بعدم الاقتراب من تلك الأجسام الخطرة تحت أي ظرف، لما قد يشكله ذلك من خطر مباشر على حياتهم.
وأكد أن ذلك التجمهر أعاق عمل الجهات المعنية أثناء تعاملها مع الجسم المتفجر، مجدداً دعوته للجميع إلى عدم الاقتراب أو التجمهر في مواقع الحوادث، وتحت طائلة المساءلة القانونية، لما يشكله ذلك من خطر على حياتهم وحياة الآخرين.


