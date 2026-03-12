حماية المستهلك: تدعو المواطنين الى شراء مستلزمات العيد مبكرا

وطنا اليوم:دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأسر الى شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك، وتحديدا الملابس مبكرا، بهدف الحصول على بضاعة جيدة وأسعار مناسبة، وعدم تأخير ذلك الى ليلة العيد حتى لا يتم تعرضهم للأستغلال برفع الاسعار خاصة وأن موعد العيد جاء متزامنا مع صرف الرواتب.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ” أن تأخير شراء مستلزمات عيد الفطر سيعرض الأسر الى الاستغلال من قبل فئة قليلة من التجار هدفها استغلال موسم العيد لجني ارباحا مضاعفة على حساب المواطنين الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة .

وأضاف الدكتور عبيدات أن على الأسر التأني وعدم التسرع في الشراء من اجل الحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار معتدلة و طلب فاتورة بالمشتريات والاحتفاظ بها لغايات استعمالها في حال تبين ان البضاعة المشتراة غير سليمة أو غير المتفق عليه عند الشراء لتقوم باستبدالها .

كما طالب الدكتور عبيدات الجهات الرقابية تكثيف جولاتها الرقابية على كافة اسواق قبيل عيد الفطر المبارك، وخاصة محلات الحلويات والشكولاته التي يزداد الطلب عليها وغيرها من المستلزمات الاساسية في العيد للتأكد من سلامتها وجودتها وايضا التأكد من مدى مصداقية العروض وتاريخ انتاج وصلاحية المواد الغذائية.

و دعا الدكتور عبيدات التجار الى ضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والأكتفاء بهوامش أرباح معتدلة ومقبولة.