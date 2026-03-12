بنك القاهرة عمان
سقوط مسيّرة في دبي وأضرار بمطار الكويت وإيران تعلن استهداف الشين بيت

ساعتين ago
سقوط مسيّرة في دبي وأضرار بمطار الكويت وإيران تعلن استهداف الشين بيت

وطنا اليوم:تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً متواصلاً مع دخول المواجهة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى يومها الثالث عشر، حيث سجلت دول خليجية عدة حوادث مرتبطة بهجمات بطائرات مسيّرة، من دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.
وفي دبي، أعلنت السلطات الإماراتية الخميس سقوط طائرة مسيّرة في منطقة البدع السكنية وسط المدينة، دون أن يؤدي الحادث إلى وقوع إصابات. وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن الجهات المختصة تعاملت مع الحادث الذي وصفته بأنه “بسيط”، مؤكداً أن سقوط الطائرة لم يسفر عن أضرار بشرية.
وكانت مراسلة وكالة فرانس برس قد أفادت بسماع دوي انفجار قوي في وسط دبي، تبعته مشاهدة سحابة دخان تصاعدت فوق منطقة البدع قبل أن تختفي بعد دقائق، في حين لم تعلن السلطات حتى الآن تفاصيل إضافية حول طبيعة الطائرة أو الجهة المسؤولة عنها.
وفي الكويت، أعلنت السلطات أن مطار الكويت الدولي تعرض لهجوم بواسطة عدة طائرات مسيّرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في بعض المرافق من دون تسجيل إصابات. وأكدت الإدارة العامة للطيران المدني في بيان رسمي أن الحادث جرى التعامل معه وفق خطة الطوارئ المعتمدة منذ بداية الأزمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الجيش الإيراني تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع داخل إسرائيل. وقال الجيش في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن مسيّرات تابعة له استهدفت قاعدتي بلماحيم وعوفدا العسكريتين، إضافة إلى مقر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت”.


