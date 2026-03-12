تصاعد التوترات البحرية في الخليج: 8 سفن تعرضت لهجمات منذ الصباح

وطنا اليوم:تشهد منطقة الخليج العربي وممراته البحرية الحيوية تصاعدا ملحوظًا في التوترات الأمنية، بعد سلسلة حوادث اعلنت عنعا مؤسسات رسية وهيئات بحرية اليوم الخميس، استهدفت سفنًا تجارية وناقلات قرب مضيق هرمز وسواحل الإمارات والبحرين، في تطورات تثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

العراق

فقد أعلنت السلطات العراقية، فجر الخميس، أن ناقلتين أجنبيتين تحملان وقودا ‌عراقيا تعرضتا لهجمات مجهولة المصدر داخل المياه الإقليمية العراقية، مما أدى ⁠إلى اشتعال النيران ⁠فيهما، ومقتل أحد أفراد طاقم إحدى الناقلتين، وسط استمرار البحث عن مفقودين.

وتحدَّث المدير العام لشركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي لقناة العراقية الإخبارية الرسمية -وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية- عن “وفاة أحد أفراد طاقم ناقلة النفط الكبيرة التي جرى استهدافها”، مشيرا إلى أنه “لم نعرف حتى الآن طبيعة الانفجار الذي حدث في الناقلتين”.

وأفادت وكالة رويترز بأن تحقيقا أوّليا للسلطات العراقية توصل إلى أن زورقين إيرانيين ملغومين اصطدما بناقلتي الوقود مما أدى إلى اشتعالهما، ونقلت أن مسؤولين في أمن موانئ العراق أكدوا مقتل فرد من طاقم أجنبي في الهجوم الذي استهدف الناقلتين.

هجوم على سفينة حاويات قرب الإمارات

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة حاويات لإصابة بمقذوف مجهول على بعد نحو 35 ميلًا بحريًا شمال ميناء جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الهيئة في بيان أن المقذوف تسبب في اندلاع حريق محدود على متن السفينة، قبل أن يتم احتواؤه، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تسجل أي أضرار بيئية حتى الآن.

استهداف سفينة تايلاندية في مضيق هرمز

وفي حادثة أخرى، أعلنت شركة الشحن التايلاندية “بريشس شيبينغ” أن سفينتها “مايوري ناري” تعرضت لهجوم بمقذوفين أثناء عبورها مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وأوضحت الشركة أن ثلاثة من أفراد الطاقم يُعتقد أنهم عالقون داخل غرفة المحركات بعد الهجوم، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف السفينة بزعم تجاهلها التحذيرات البحرية الصادرة عنه.

البحرين: هجوم على منشأة وقود

وفي تطور متزامن، أعلنت السلطات في البحرين تعرض خزانات وقود في إحدى المنشآت بمحافظة المحرق لهجوم وصفته وزارة الداخلية بأنه “عدوان إيراني”.

ودعت الوزارة سكان عدد من الأحياء القريبة إلى ملازمة منازلهم وإغلاق النوافذ وفتحات التهوية كإجراء احترازي بسبب الدخان المتصاعد من الحريق الناتج عن الهجوم، مؤكدة أن فرق الطوارئ باشرت التعامل مع الحادث.

إجراءات أمنية وتحذيرات أمريكية للسفن في عُمان

على الصعيد الدبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن سفارة الولايات المتحدة في مسقط رفعت توجيهات “البقاء في المكان” لتشمل كامل أراضي سلطنة عُمان، في خطوة تعكس القلق المتزايد من اتساع نطاق التوترات الأمنية في المنطقة.

مرور ناقلات النفط الهندية!!

وفي مؤشر على محاولات تجنب تعطيل كامل لحركة التجارة، أفاد مصدر هندي بأن إيران ستسمح لناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي بالمرور عبر مضيق هرمز، فيما نقلت فرانس 24 عن مصدر إيراني نفيه السماح لناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي بالمرور عبر مضيق هرمز.