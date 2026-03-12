ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز التحديات الإقليمية بقوة شعبه

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد في قصر الحسينية، امس الأربعاء، مجموعة من شباب وشابات الفوج الخامس لبرنامج “خطى الحسين”، أحد برامج مؤسسة ولي العهد لبناء القيادات الشبابية.

وأشاد سموه خلال حديثه مع الشباب بمهاراتهم القيادية، والتي أسهمت باختيارهم ضمن البرنامج، مؤكدا أهمية استثمار ما يتيحه البرنامج من فرص للتعلم والتطوير وتسخير المهارات المكتسبة لخدمة الأردن.

وأكد سمو ولي العهد أن الأردن، بقوة شعبه ومؤسساته، قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية الحالية، مشيدا بدور نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون استقراره.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا التي تهم الشباب، إذ استمع سموه إلى آرائهم ومقترحاتهم حول سبل تعزيز دورهم في التنمية وخدمة المجتمع.

وتناول سمو ولي العهد والحضور وجبة الإفطار بعد أداء صلاة المغرب جماعة.

ويهدف برنامج “خطى الحسين” متعدد المسارات، الذي أطلقته مؤسسة ولي العهد عام 2020، لترسيخ مهارات القيادة الحديثة لدى الشباب والشابات من مختلف مناطق المملكة، من خلال إشراكهم في برامج تدريبية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين في مجالات القيادة والسياسة والاقتصاد والقضايا الاجتماعية.

وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد عدي السلامين، والمدير التنفيذي للمؤسسة الدكتورة تمام منكو، وعدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة.