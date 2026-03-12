بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز التحديات الإقليمية بقوة شعبه

ساعتين ago
ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز التحديات الإقليمية بقوة شعبه

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد في قصر الحسينية، امس الأربعاء، مجموعة من شباب وشابات الفوج الخامس لبرنامج “خطى الحسين”، أحد برامج مؤسسة ولي العهد لبناء القيادات الشبابية.
وأشاد سموه خلال حديثه مع الشباب بمهاراتهم القيادية، والتي أسهمت باختيارهم ضمن البرنامج، مؤكدا أهمية استثمار ما يتيحه البرنامج من فرص للتعلم والتطوير وتسخير المهارات المكتسبة لخدمة الأردن.
وأكد سمو ولي العهد أن الأردن، بقوة شعبه ومؤسساته، قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية الحالية، مشيدا بدور نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون استقراره.
كما تناول اللقاء عددا من القضايا التي تهم الشباب، إذ استمع سموه إلى آرائهم ومقترحاتهم حول سبل تعزيز دورهم في التنمية وخدمة المجتمع.
وتناول سمو ولي العهد والحضور وجبة الإفطار بعد أداء صلاة المغرب جماعة.
ويهدف برنامج “خطى الحسين” متعدد المسارات، الذي أطلقته مؤسسة ولي العهد عام 2020، لترسيخ مهارات القيادة الحديثة لدى الشباب والشابات من مختلف مناطق المملكة، من خلال إشراكهم في برامج تدريبية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين في مجالات القيادة والسياسة والاقتصاد والقضايا الاجتماعية.
وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد عدي السلامين، والمدير التنفيذي للمؤسسة الدكتورة تمام منكو، وعدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:45

وزير الصناعة: الحفاظ على مخزون غذائي آمن أولوية لضمان استقرار السوق

11:39

وفيات الخميس 12-3-2026

11:31

الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة في عُمان بطائرات مسيّرة

11:25

ليلة دامية في بيروت.. عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي وهجوم مكثف لحزب الله

11:19

الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الذي يدين الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول الخليج

11:16

غارات على مقر الحشد في القائم تودي بحياة 30 شخصاً

11:06

الكويت تعلن خروج 6 خطوط كهرباء عن الخدمة بسبب الشظايا

10:24

تقديرات أميركية وإسرائيلية تستبعد انهيار النظام الإيراني قريباً

10:15

صور جديدة لابنة كيم المراهقة.. تطلق النار من مسدس

10:02

أسرة هاني شاكر تدرس نقله إلى باريس للعلاج لصعوبة حالته

09:53

تصاعد التوترات البحرية في الخليج: 8 سفن تعرضت لهجمات منذ الصباح

09:39

احتفال جنوني من مبابي وزيدان بانتصار ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

وفيات
وفيات الخميس 12-3-2026وفيات الاربعاء 11-3-2026وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026