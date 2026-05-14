الاحتلال يعتزم إقامة مرافق عسكرية على أنقاض مجمّع أونروا في القدس

وطنا اليوم:تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة، خلال جلستها الأسبوعية الأحد المقبل، على مشروع لإقامة مرافق عسكرية وأمنية على أنقاض مجمّع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في حي الشيخ جراح، في خطوة جديدة تستهدف الوجود الأممي والفلسطيني في المدينة المحتلة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن المشروع يشمل إنشاء متحف لجيش الاحتلال، ومكتب تجنيد، ومقر لوزير الأمن الإسرائيلي، قرب موقع “تلة الذخيرة” في القدس.

وبحسب الصحيفة، فإن القرار صاغه وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، وينص على توجيه ما يسمى “مجلس أراضي إسرائيل” لتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 36 دونماً لصالح وزارة الأمن، من دون طرح عطاءات.

وبرر كاتس الخطوة بالقول إن مبنى مكتب التجنيد الحالي في القدس “لم يعد يلائم” احتياجات جيش الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مجمّع أونروا في حي الشيخ جراح، بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قبل أن تُصدر أمراً بالاستيلاء على الموقع لصالح ما يسمى “سلطة أراضي إسرائيل”.

ويُعدّ المجمع من الممتلكات التابعة للأمم المتحدة، ويتمتع بحصانة قانونية بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تمنع إخضاعه لأي إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية، وهو ما سبق أن أكدته أيضاً محكمة العدل الدولية.

ويقع المشروع المزمع إقامته قرب موقع “تلة الذخيرة”، الذي أنشأته سلطات الانتداب البريطاني مخزناً للذخيرة تابعاً لمدرسة الشرطة، قبل أن يحوله الاحتلال لاحقاً إلى موقع لإحياء ذكرى المعركة التي دارت فيه خلال حرب يونيو/ حزيران 1967.

كما تضم المنطقة ما يسمى “بيت تراث المظليين”، فيما تقول وزارة جيش الاحتلال إن نقل مكتب التجنيد إلى المبنى التاريخي لمدرسة شرطة الاحتلال “يعيد الربط” بين المواقع التي كانت متصلة خلال فترة الانتداب البريطاني.

ووفق المخطط الإسرائيلي، ستُجرى عمليات فرز المرشحين للخدمة العسكرية داخل مجمّع مدرسة شرطة الاحتلال، بينما تستمر إجراءات التجنيد في موقع “تلة الذخيرة”.

كما تزعم الوزارة أن المبنى، الذي كان يُستخدم سابقاً مدرسة للشرطة، “ملائم بصورة مثالية” لاحتياجات مكتب التجنيد، نظراً لتصميمه الذي يحيط بساحة داخلية كبيرة.

ويتضمن المشروع أيضاً إقامة متحف لـما يسمى “تراث الجيش”، يضم قاعات عرض ومرافق تعليمية ومؤتمرات، في إطار مساعي الاحتلال لتعزيز الطابع العسكري والرواية الإسرائيلية في القدس المحتلة.