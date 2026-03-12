بنك القاهرة عمان
الأمن العام: شظية تتسبب بأضرار محدودة في خط مياه بالهاشمية دون إصابات

3 ساعات ago
الأمن العام: شظية تتسبب بأضرار محدودة في خط مياه بالهاشمية دون إصابات

وطنا اليوم:قالت مديرية الأمن العام، إنه ورد بلاغ بشأن سماع صوت في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، فجر الخميس، وعلى الفور تحركت الجهات المختصة إلى الموقع وقامت بتمشيط المنطقة.
وأضافت مديرية الأمن العام في بيان مقتضب، أنه عثر على شظية تسببت بأضرار محدودة في أحد خطوط المياه في منطقة الهاشمية، دون وقوع أي أضرار أخرى.
وبينت أن كل ما يتم تداوله بشأن وجود أضرار إضافية عارٍ عن الصحة


