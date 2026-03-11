بنك القاهرة عمان
مشاجرة بين نائبين حالي وسابق خلال إفطار رمضاني

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:شهدت إحدى مآدب الإفطار الرمضانية، التي أقامها أحد النواب في أحد المطاعم الفاخرة على طريق المطار مساء اليوم، مشاجرة ساخنة بين نائبين؛ أحدهما سابق والآخر حالي، تحولت سريعاً من تبادل للآراء إلى تبادل للكمات والركلات.
وبحسب ما كشفته مصادر، فإن الخلاف بدأ بنقاش حاد حول مشروع قانون الضمان المعدل، قبل أن يتصاعد بشكل مفاجئ، ليتحول المكان من أجواء رمضانية هادئة إلى “حلبة مصارعة” غير متوقعة، ما دفع الحضور للتدخل ومحاولة فض الاشتباك.
وانتهت المشاجرة بعد تدخل عدد من الحاضرين من أصحاب السعادة الذين نجحوا في الفصل بين النائبين، فيما غادر بعض المدعوين دون إفطار مع أحد أطراف الشجار، بعد أن باءت كل المحاولات لإقناعه بالبقاء واستكمال فطوره بالفشل.


