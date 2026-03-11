النعيمات يطالب بالتحقق: رئيس حكومة سابق يعمل لدى دولة أجنبية

وطنا اليوم:كشف النائب محمود النعيمات عن وجود رئيس وزراء أردني سابق يعمل لدى إحدى الدول.

وقال النعيمات خلال مناقشة مجلس النواب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، اليوم الاربعاء، إن الشارع الأردني يتحدث عن عمل رئيس حكومة ووزير دفاع سابق لدى دولة أجنبية.

وأضاف، أن ذلك مخالف لأعراف الدولة الأردنية كونه يمتلك أسرار دولة كبيرة.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالتحقق من الأمر كونه صاحب الولاية، واتخاذ اجراء فوري، معتبرا أن هذا لاأمر يشكل إساءة لهيبة الدولة الأردنية والنيل منها