بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

العموش: حزيرة رمضان الحكومية والجائزة غسالة بحوضين

43 دقيقة ago
العموش: حزيرة رمضان الحكومية والجائزة غسالة بحوضين

وطنا اليوم:تساءل النائب الدكتور حسين العموش خلال جلسة مجلس النواب الأردني التي عقدت اليوم الأربعاء، عن موعد الانتخابات البلدية المقبلة، مشيرا إلى ما وصفه بـ”حزيرة رمضان” حول ما إذا كانت ستُجرى في عام 2026 أم في عام 2027.
وقال العموش متهكما: “الي بفوز بالحزيرة جائزته غسالة حوضين”.
وجاء حديث العموش أثناء مناقشة تقرير ديوان المحاسبة، حيث أشار إلى وجود عدد من القضايا المرتبطة بالفساد في بعض المؤسسات والبلديات.
وبيّن العموش أن خمس بلديات من أصل ثماني مؤسسات وردت في التقرير قد تم تحويل قضايا فساد تتعلق بها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة التحقيقات.
وأكد العموش أهمية تعزيز الرقابة والمساءلة، مشددًا على ضرورة متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة بجدية لضمان حماية المال العام ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في مخالفات أو قضايا فساد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:21

التريث والحكمة في أوقات الأزمات

16:16

البدادوة : أصبح ارسال الملفات وانجازها مجرد اوراق مثل كل عام دون معالجة حقيقية للمخالفات التي ترد ضمن صفحات التقرير

16:02

النعيمات يطالب بالتحقق: رئيس حكومة سابق يعمل لدى دولة أجنبية

15:44

الجيش يدعو ذوي الشهداء لاستلام مخصصاتهم بمناسبة الكرامة وعيد الفطر

15:27

إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتقلص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل

15:22

النائب أبو غوش : خسائر الشركات الحكومية تقترب من نصف مليار دينار.. والمال مال الأردنيين

15:15

بلا لثام.. القسام تنشر لأول مرة فيديو نادرا لحذيفة الكحلوت “أبو عبيدة”

14:43

إيران تعلن عزمها استهداف المراكز الاقتصادية والمصارف الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة

14:25

لقاء رئيس فيفا وترامب.. حسم بشأن مشاركة إيران بالمونديال

14:21

الأردن يؤكد وقوفه المطلق مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

14:09

العيسوي يلتقي وفداً من منتدى حلاوة الثقافي وجمعية وادي ازقيق السياحية

14:07

أستراليا تغلق بعض سفاراتها في الشرق الأوسط

وفيات
وفيات الاربعاء 11-3-2026وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026