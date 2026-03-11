العموش: حزيرة رمضان الحكومية والجائزة غسالة بحوضين

وطنا اليوم:تساءل النائب الدكتور حسين العموش خلال جلسة مجلس النواب الأردني التي عقدت اليوم الأربعاء، عن موعد الانتخابات البلدية المقبلة، مشيرا إلى ما وصفه بـ”حزيرة رمضان” حول ما إذا كانت ستُجرى في عام 2026 أم في عام 2027.

وقال العموش متهكما: “الي بفوز بالحزيرة جائزته غسالة حوضين”.

وجاء حديث العموش أثناء مناقشة تقرير ديوان المحاسبة، حيث أشار إلى وجود عدد من القضايا المرتبطة بالفساد في بعض المؤسسات والبلديات.

وبيّن العموش أن خمس بلديات من أصل ثماني مؤسسات وردت في التقرير قد تم تحويل قضايا فساد تتعلق بها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة التحقيقات.

وأكد العموش أهمية تعزيز الرقابة والمساءلة، مشددًا على ضرورة متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة بجدية لضمان حماية المال العام ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في مخالفات أو قضايا فساد