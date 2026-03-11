الجيش يدعو ذوي الشهداء لاستلام مخصصاتهم بمناسبة الكرامة وعيد الفطر

وطنا اليوم:دعت القيادة العامة للقوات المسلحة -الجيش العربي، ذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية والاجهزة الأمنية إلى مراجعة فروع البنك العربي الإسلامي وذلك لاستلام مخصصاتهم المالية بمناسبة ذكرى معركة الكرامة وعيد الفطر السعيد.

وقالت القيادة العامة في إعلان لها إنّ ذلك يأتي احتفاءً بهذه المناسبات وتكريمًا لشهداء الوطن والواجب واعتزازًا وتقديرًا لما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.

ودعت وي الشهداء لاصطحاب الإثباتات اللاّزمة لإستلام المخصصات المالية إعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 15/03/2026.