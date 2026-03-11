بنك القاهرة عمان
إيران تعلن عزمها استهداف المراكز الاقتصادية والمصارف الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة

ساعتين ago
وطنا اليوم:أفادت وكالة فارس نقلاً عن مصدر مطلع أن إيران اتخذت قراراً استراتيجياً بتغيير قائمة أهدافها بعد الهجمات التي استهدفت البنى التحتية الإيرانية، مؤكدة أنها لن تكتفي بعد الآن بضرب المواقع العسكرية، بل ستشمل العمليات الاستثمارات والمصالح الحيوية للولايات المتحدة و”إسرائيل” في عموم المنطقة. في الأثناء، أعلن متحدث باسم مقر ‌خاتم الأنبياء المركزي اليوم الأربعاء إن إيران ستستهدف المصالح الاقتصادية والمصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، مضيفا أن هذا التهديد يأتي في أعقاب هجوم على بنك إيراني.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث إبراهيم ذو الفقاري قوله “بعد حملتهم الفاشلة، استهدف الجيش الأمريكي الإرهابي والنظام الصهيوني ‌الوحشي أحد بنوك البلاد”.
وتابع “بهذا ‌العمل غير المشروع وغير المألوف، يجبرنا العدو ‌على استهداف المراكز الاقتصادية والبنوك المرتبطة بالولايات المتحدة والنظام الصهيوني في المنطقة”.
وأصدر المتحدث تحذيرا لسكان المنطقة بالابتعاد عن البنوك.


