التربية: صرف أجور العاملين بتكميلية التوجيهي الخميس

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحويل أجور العاملين في المراقبة والتصحيح والفرز والإداريين لامتحان شهادة الدراسية الثانوية العامة للدورة التكميلية، إلى البنوك اليوم الأربعاء.

ودعت الوزارة الزملاء المعلمين التوجه إلى البنوك لاستلام مستحقاتهم يوم غد الخميس