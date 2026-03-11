بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

التربية: صرف أجور العاملين بتكميلية التوجيهي الخميس

3 ساعات ago
التربية: صرف أجور العاملين بتكميلية التوجيهي الخميس

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحويل أجور العاملين في المراقبة والتصحيح والفرز والإداريين لامتحان شهادة الدراسية الثانوية العامة للدورة التكميلية، إلى البنوك اليوم الأربعاء.
ودعت الوزارة الزملاء المعلمين التوجه إلى البنوك لاستلام مستحقاتهم يوم غد الخميس


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:21

التريث والحكمة في أوقات الأزمات

16:16

البدادوة : أصبح ارسال الملفات وانجازها مجرد اوراق مثل كل عام دون معالجة حقيقية للمخالفات التي ترد ضمن صفحات التقرير

16:02

النعيمات يطالب بالتحقق: رئيس حكومة سابق يعمل لدى دولة أجنبية

15:54

العموش: حزيرة رمضان الحكومية والجائزة غسالة بحوضين

15:44

الجيش يدعو ذوي الشهداء لاستلام مخصصاتهم بمناسبة الكرامة وعيد الفطر

15:27

إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتقلص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل

15:22

النائب أبو غوش : خسائر الشركات الحكومية تقترب من نصف مليار دينار.. والمال مال الأردنيين

15:15

بلا لثام.. القسام تنشر لأول مرة فيديو نادرا لحذيفة الكحلوت “أبو عبيدة”

14:43

إيران تعلن عزمها استهداف المراكز الاقتصادية والمصارف الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة

14:25

لقاء رئيس فيفا وترامب.. حسم بشأن مشاركة إيران بالمونديال

14:21

الأردن يؤكد وقوفه المطلق مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

14:09

العيسوي يلتقي وفداً من منتدى حلاوة الثقافي وجمعية وادي ازقيق السياحية

وفيات
وفيات الاربعاء 11-3-2026وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026