وطنا اليوم:قالت شركة رويترز إن شركة أوكيو العمانية تعلن حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركة بتروبانغلا في بنغلاديش.

وتستخدم الشركات والحكومات في عقود الطاقة الدولية بند “القوة القاهرة” عندما يحدث ظرف خارج عن السيطرة -مثل الحروب أو الكوارث- يجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلا أو محفوفا بالمخاطر، مما يسمح بتعليق الإمدادات دون التعرض لغرامات أو مطالبات قانونية.

ويعني إعلان هذا البند عمليا توقف أو تقليص الصادرات إلى حين عودة الظروف الطبيعية.