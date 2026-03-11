فلس الريف يزود 237 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة 535 الف دينار في شباط

وطنا اليوم:أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، في اجتماع عقد برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي لشهر شباط الماضي، لـ237 منزلا وموقعا بكلفة اجمالية بلغت 535 الف دينار.

وقال الخرابشة في تصريح صحفي، أن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع سيتم إيصال التيار الكهربائي لها بواسطة الشبكات الاعتيادية وأنظمة الخلايا الشمسية على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وانشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.

من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني تفاصيل القرارات، مبينا أنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة اجمالية بلغت 42 الف دينار.

و تجمعات سكانية من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى بكلفة 36 الف دينار، إضافة إلى المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم والمستفيدة من الشبكات القائمة بكلفة 27 الف دينار.

ووفقا للمومني، شملت القوائم شريحة منازل الاسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء بكلفة 6 آلاف دينار، دعما للاسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.

وفي اطار دعم الانتاج الحيواني والزراعي، شمل الدعم مزارع دواجن وابقار واغنام واسماك ضمن مناطق جيوب الفقر خارج التنظيم بكلفة 24 الف دينار، ومزارع تضم ابارا ارتوازية بكلفة 12 ألف دينار مساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.

كما ساهم فلس الريف بمبلغ 193 الف دينار لدعم مشاريع إنتاجية وصناعية واستثمارية في مناطق جيوب الفقر وخارج التنظيم، شريطة توفير فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع.

وشملت الفئات الموافقة عليها، ايصال التيار الكهربائي لمشاريع تتبع لقطاعات حكومية و جمعيات تعاونية زراعية وخيرية بكلفة 20 الف دينار، اضافة الى رفع قدرات محطات التحويل المنشأة على حساب فلس الرِيف خلال العوام العشرة الأخيرة بكلفة 7 آلاف دينار.

وفي مجال الطاقة البديلة، وافقت اللجنة على تركيب انظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لــ (168) منزل لأسر عفيفة ومنتفعي صندوق المعِونة الوطنية، بهدف تخفيف فاتورة الطاقة الشهرية وتحسين مستواهم الاقتصادي