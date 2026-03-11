بنك القاهرة عمان
105.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

105.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الأربعاء، عند 105.40 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 100.50 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 120.40 و 93.50 دينار، و73 دينارا على التوالي


