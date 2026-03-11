السفارة الأمريكية في عمان تحث رعاياها على المغادرة أو الاحتماء

وطنا اليوم:أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن، يوم الأربعاء، تنبيها أمنيا حرجا لمواطنيها، داعية إياهم لاتخاذ قرارات مسؤولة بشأن بقائهم في المنطقة.

وأكد التنبيه أن الحكومة تراقب الوضع عن كثب، محذرا من أن إيران استهدفت مواقع مدنية شملت فنادق ومطارات وسفارات في أنحاء الشرق الأوسط.

خيارات المغادرة المتاحة حاليا: تنصح السفارة الرعايا بالتفكير الجدي في المغادرة ما دام ذلك آمنا عبر القنوات التالية:

جوا: رحلات تجارية محدودة من مطار الملكة علياء الدولي.

برا (الحدود الفلسطينية): جسر الملك حسين (9 ص – 4 م)، معبر وادي عربة، ومعبر وادي الأردن.

برا (السعودية وسوريا): معابر (العمري، المدورة، الدرة) مفتوحة 24 ساعة، وكذلك معبر جابر مع سوريا.

بحرا: عبارات تربط العقبة بمصر.

إجراءات الاحتماء في المكان: في حال اختيار البقاء، تشترط السفارة الاستعداد التام لـ “الاحتماء في المكان” (Shelter in Place) عبر:

توفير مخزون كاف من الطعام، الماء، والأدوية الأساسية.

البقاء داخل مساكن أو مبان آمنة والابتعاد عن النوافذ.

الحفاظ على مستوى منخفض من الظهور وتجنب التجمعات والاحتجاجات.

تعليق العمليات القنصلية: بعد صدور أمر مغادرة الموظفين غير الأساسيين في 3 مارس، أعلنت السفارة تعليق كافة الخدمات الروتينية، مع حصر التواصل لحالات الطوارئ فقط عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو الاتصال بالرقم: +1-202-501-4444.

تشدد السفارة على ضرورة التسجيل في برنامج (STEP) لتلقي التحديثات اللحظية، وتحذر من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال المالي التي قد تنشط في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تعصف بـ المنطقة.