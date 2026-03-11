وزير أردني سابق: يجب ملاحقة كل من يمتدح صواريخ إيران

وطنا اليوم:أعلنت إدارة الجرائم الإلكترونية في الاردن انها رصدت بعض الحسابات التي تحاول التشكيك بمواقف المملكة ومؤسساتها تجاه الأحداث العسكرية التي تمر بها المنطقة.

وتوعدت الإدارة بمتابعة وملاحقة كل أصحاب الحسابات الذين يروجون الشائعات عن مواقف الأردن ومؤسساته او الذين يوجهون تسريبات ضارة تؤدي الى إقلاق المجتمع وتوعدت الجهات المختصة بان تترصد بأرقام الحسابات الوهمية على منصات التواصل الإجتماعي التي تؤسس لإنتاج الفتنة أو تحاول المساس الداخلي.

حدث ذلك فيما طالب وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطه بتفعيل القوانين ومحاسبة كل مواطن أردني لا يتبنى الرواية الرسمية للأحداث.

نقل في تغريدة عبر منصة إكس عن المعايطه تحذيره من ضرورة ملاحقة ومحاسبة ومساءلة كل من يمتدح الصواريخ الإيرانية وهي عابرة بإتجاه “إسرائيل”.

وكانت هيئة الإعلام الرسمية قد أعلنت انها تتمنى على القراء والمواطنين الحرص على تجنب تصوير أفلام فيديو للشظايا والصواريخ والإجسام الطائرة في حال وقوعها والإلتزام بالحصول على المعلومات من مصادرها ومراجعها الرسمية.

وإستمر الأردنيون بإظهار شغفهم بملاحقة الأجسام الطائرة عندما تسقط.