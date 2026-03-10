اتحاد الكرة : تشغيل تقنية الـ VAR في الملاعب الموسم المقبل

وطنا اليوم:عقد مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، مساء الاثنين 9 آذار، اجتماعا برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد، ناقش خلاله عددا من الملفات الإدارية والمالية والتنظيمية.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على توصية لجنة المشتريات الخاصة بعطاء تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بالتعاقد مع شركة Beijing Rigour Technology، لتشغيل التقنية مع انطلاق الموسم المقبل.

ويواصل الاتحاد جهوده لاستكمال متطلبات تطبيق التقنية، من خلال العمل على تطوير وتأهيل البنية التحتية اللازمة في الملاعب، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للحكام والكوادر التحكيمية.

وصادق مجلس الإدارة على توصية لجنة التسويق باستمرار التعاقد مع شركة كيلمي لتزويد المنتخبات الوطنية بملابسها الرسمية إضافة إلى الكرات المعتمدة.

‏وبهدف رفع مستوى الرعاية الطبية للاعبين وتوفير أفضل خدمات العلاج والتأهيل إلى جانب تطوير الطب الرياضي والبحث العلمي وافق مجلس الإدارة على التقدم بطلب الحصول على اعتماد من الاتحاد الآسيوي والدولي كمركز تميز طبي Medical Center of Excellence.

وفي إطار هذه المبادرة، سيعمل الاتحاد الأردني لكرة القدم بالشراكة مع مستشفى متخصص ومعهد بحثي تعليمي بتقديم مجموعة من الخدمات المخصصة للاعبي كرة القدم، تشمل تشخيص وعلاج الإصابات الرياضية، برامج إعادة التأهيل والوقاية من الإصابات، بالإضافة للتغذية الرياضية، والتوعية بمكافحة المنشطات، وصولا إلى تعزيز البحث العلمي والتعليم الطبي في مجال كرة القدم التي تسهم في تطوير منظومة الطب الرياضي والارتقاء بصحة وأداء اللاعبين.

كما صادق المجلس على موازنة الاتحاد للعام 2026، إلى جانب الموازنة الأولية للعام 2027، بما يضمن استمرار تنفيذ البرامج والمشاريع التطويرية وفق خطط الاتحاد الاستراتيجية.

وقرر المجلس عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم 19 أيار المقبل، والذي سيتخلله إجراء انتخابات المجلس الجديد، إلى جانب عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم 16 نيسان