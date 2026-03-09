بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الأمن العام: تعاملنا مع 234 بلاغا لحوادث سقوط شظايا

3 ساعات ago
الأمن العام: تعاملنا مع 234 بلاغا لحوادث سقوط شظايا

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، الاثنين، أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح السبت ولغاية الساعة 6:00 من يوم الاثنين، مع 234 بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة دون أيّ إصابات جديدة.
ودعت مديرية الأمن العام إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن المديرية والجهات المعنية، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حال وجود أي مشاهدات.
وأكدت مرّة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:36

محمد النعيمات من ايل وقصة نجاح لمشروعه الريادي المهني من خلال مركز تطوير الاعمال BDC

20:34

الحكومة تؤكد الاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لحرب إيران

20:01

عون يتهم حزب الله بإسقاط لبنان لحساب إيران ويطرح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

19:51

الملك محذرا: إسرائيل تسعى لإذكاء نيران الصراع ومواصلة اعتداءاتها على غزة والضفة

19:47

هروب 5 لاعبات إيرانيات في أستراليا.. وترامب يطالب بمنح المنتخب اللجوء

19:31

الأردن يعزي باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية

19:18

إيران تعلن إطلاق موجة صاروخية جديدة وتؤكد امتلاكها مفاجآت في المواجهة

19:10

حوالات المغتربين الأردنيين تنشط سوق الصرافة

17:16

إيران على مذبح الحقيقة

16:56

اختتام المرحلة النهائية من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين التي أطلقتها وزارة التعليم العالي

16:54

رئيس الوزراء يوجِّه بمراقبة الأسواق والأسعار واتِّخاذ الإجراءات لمنع الاحتكار

16:45

الفلكية الأردنية: رصد هلال شوال الخميس 19 آذار ممكن بالتلسكوب وبصعوبة

وفيات
وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026