الأمن العام: تعاملنا مع 234 بلاغا لحوادث سقوط شظايا

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، الاثنين، أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح السبت ولغاية الساعة 6:00 من يوم الاثنين، مع 234 بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة دون أيّ إصابات جديدة.

ودعت مديرية الأمن العام إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن المديرية والجهات المعنية، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حال وجود أي مشاهدات.

وأكدت مرّة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.