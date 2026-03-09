سنويا في رمضان “حفظ النعمه”مشروع ريادي وانساني في مدينة العقبة

وطنا اليوم – امين المعايطه

للسنة السادسة على التوالي تطلق شركة أورباسير و العالمية لإدارة المنشآت مبادرة ومشروع حفظ النعمة سنويا خلال ايام شهر رمضان المبارك بهدف التخفيف على العائلات المعوزه في مدينة العقبة.

وقالت مديرة العلاقات العامة في الشركة حنين الجارحي وصاحبة فكرة المشروع ان المبادرة تنفذ بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ممثلة بمديرية خدمات المدينة ومديرية تنمية المجتمع المحلي وقطاع الفنادق وعدد من متطوعي المجتمع المحلي (مبادرة اترك أثر) ومديرية صحة العقبة .

وأضافت ان المشروع يهدف إلى المساهمه المجتمعية وتعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الهدر في الطعام والمحافظة على النعمة و ذلك من خلال اعادة تعبئة و توزيع الطعام الفائض الصحي الطازج و (الغير ملموس) على الأسر العفيفة في مدينة العقبة .

وبينت الجارحي انه ولتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع الذي يركز على حفظ كرامة الفقير و سد رمقه من خلال منحه طعاما طازجاً صحياً ذا جودة عالية لا تمسه الأيدي وتطبيق التكافل الاجتماعي من خلال مشاريع على شاكلة مبادرة مشروع حفظ النعمة في شهر رمضان مما يوفر كرما للمحتاجين و يزيد البركة في رزق الميسورين وتخفيض العبىء البيئي للنفايات من خلال الاستفادة فائض الطعام وحفظ النعمة والتشاركية بين القطاع العام و الخاص.