بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

سنويا في رمضان “حفظ النعمه”مشروع ريادي وانساني في مدينة العقبة

32 دقيقة ago
سنويا في رمضان “حفظ النعمه”مشروع ريادي وانساني في مدينة العقبة

وطنا اليوم – امين المعايطه
للسنة السادسة على التوالي تطلق شركة أورباسير و العالمية لإدارة المنشآت مبادرة ومشروع حفظ النعمة سنويا خلال ايام شهر رمضان المبارك بهدف التخفيف على العائلات المعوزه في مدينة العقبة.
وقالت مديرة العلاقات العامة في الشركة حنين الجارحي وصاحبة فكرة المشروع ان المبادرة تنفذ بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ممثلة بمديرية خدمات المدينة ومديرية تنمية المجتمع المحلي وقطاع الفنادق وعدد من متطوعي المجتمع المحلي (مبادرة اترك أثر) ومديرية صحة العقبة .
وأضافت ان المشروع يهدف إلى المساهمه المجتمعية وتعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الهدر في الطعام والمحافظة على النعمة و ذلك من خلال اعادة تعبئة و توزيع الطعام الفائض الصحي الطازج و (الغير ملموس) على الأسر العفيفة في مدينة العقبة .
وبينت الجارحي انه ولتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع الذي يركز على حفظ كرامة الفقير و سد رمقه من خلال منحه طعاما طازجاً صحياً ذا جودة عالية لا تمسه الأيدي وتطبيق التكافل الاجتماعي من خلال مشاريع على شاكلة مبادرة مشروع حفظ النعمة في شهر رمضان مما يوفر كرما للمحتاجين و يزيد البركة في رزق الميسورين وتخفيض العبىء البيئي للنفايات من خلال الاستفادة فائض الطعام وحفظ النعمة والتشاركية بين القطاع العام و الخاص.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

الفلكية الأردنية: رصد هلال شوال الخميس 19 آذار ممكن بالتلسكوب وبصعوبة

16:09

تحديث جديد لتطبيق سند وتوسّع في الخدمات الرقمية

15:48

البنك المركزي : ارتفاع نسبة المتأقلمين ماليا إلى 65.6% في الأردن

15:47

العقبه الخاصة تطلق حوافز تشجيعيه للمستثمرين والعقاريين

15:22

تركيا : دفاعات حلف الأطلسي دمرت صاروخا قادما من إيران

15:19

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الصمادي

15:13

العيسوي يلتقي وفداً من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز – فرع السلط

15:13

هل سيمثل أحمد قاسم المنتخب العراقي

14:31

الملك يشارك في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع قادة من الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة

14:20

بشكل مفاجئ.. إلغاء زيارة المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل

14:12

%100 نسبة إلغاء الحجوزات السياحية في البترا لشهر آذار الحالي

14:05

العمل النيابية تطلق منصة للتشاور حول قانون الضمان الاجتماعي

وفيات
وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026