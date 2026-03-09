العقبه الخاصة تطلق حوافز تشجيعيه للمستثمرين والعقاريين

وطنا اليوم – امين المعايطه

قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اطلاق حزمة من الحوافز التشجيعية للمستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين ضمن التوجهات الاستراتيجية الهادفة لتنشيط الاعمار وتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم المشاريع الاقتصادية والعقارية التي تساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والسياحية والتجارية والاجتماعية والعمرانية المستدامة اضافة لتوفير فرص عمل جديدة في العقبة.

وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة شادي المجالي خلال مؤتمر صحفي الاثنين ان إطلاق هذه الحزمة من الحوافز يأتي في سياق توجه السلطة نحو تهيئة بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة وتقديم أدوات تحفيزية عملية تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع، وتعزيز النشاط الاقتصادي والتطوير العقاري، ودعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة لكافة القطاعات في العقبة.

وأوضح المجالي ان القرارات جاءت على النحو التالي :

أولاً : اعتماد معادلات جديدة لاحتساب عوائد إعادة التنظيم عن تعديل صفة الاستعمال والارتفاعات والمساحات المكتسبة، بهدف تشجيع المطورين والمواطنين على الإعمار، من خلال مراجعة قيم عوائد إعادة التنظيم التي تأثرت بتعديل الأسعار الإدارية للأراضي، واعتماد معادلات وزن مرنة جديدة تراعي الفروقات بين الأبنية القائمة والمشاريع المقترحة.

المعادلات المعتمدة:

1. معادلة عوائد إعادة التنظيم عن تعديل صفة الاستعمال:

الفرق بين السعر الإداري للأرض للاستعمال المعتمد والسعر الإداري للأرض بعد تعديل الاستعمال المطلوب × مساحة الأرض × 25%.

(حافز تخفيض بنسبة 75%)

2. معادلة الارتفاع المكتسب:

(الارتفاع المكتسب ÷ الارتفاع قبل التعديل) × السعر الإداري × مساحة الأرض × معامل وزن الحكم (بنسبة 10% للقائم و5% للمقترح).

(حافز تخفيض بنسبة 66% للأبنية للقائمة وبنسبة 75% للابنية المقترحة .

3. معادلة المساحات المكتسبة:

(المساحة المكتسبة ÷ المساحة الطابقية قبل التعديل) × السعر الإداري × مساحة الأرض × معامل وزن الحكم(بنسبة 10% للقائم و5% للمقترح).

(حافز تخفيض بنسبة 66% للأبنية للقائمة وبنسبة 75% للابنية المقترحة)

ثانيا: تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية الإضافية المتعلقة بعوائد إعادة التنظيم المرتبطة بسرعة إنجاز المشاريع، بما يسهم في دعم المطورين العقاريين وتحفيز الاستثمار الاقتصادي والعقاري وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي ضمن التوجه الاستراتيجي للمنطقة.

الحوافز المعتمدة حسب مدة إنجاز المشروع:

1. منح حافز بنسبة (90%) من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال (12 شهراً) من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار وحتى الحصول على إذن الإشغال.

2. منح حافز بنسبة (70%) من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال (18 شهرا) من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار وحتى الحصول على إذن الإشغال.

3. منح حافز بنسبة (50%) من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال (24 شهراً) من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار وحتى الحصول على إذن الإشغال.

4. منح حافز بنسبة (30%) من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال (30 شهراً) من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار وحتى الحصول على إذن الإشغال.

ثالثا: تخفيض بدلات المواقف للاستعمالات السكنية وغير السكنية في العقبة بهدف تحسين الجدوى الاقتصادية على المواطنين والمطورين العقاريين والمستثمرين وفي حال تعذر توفيرها يتم استيفاء بدلات المواقف.

أولاً: الاستعمالات غير السكنية

تخفيض بدلات المواقف للاستعمالات غير السكنية وفق الآتي:

1- التجاري والفندقي والسياحي ومتعدد الاستعمال (لتصبح 3000 دينار بدلا من 5000 دينار)

2- مناطق التطوير (الشلالة والخزان والبلدة القديمة وصلاح الدين) (لتصبح 900 دينار بدلا من 1500دينار)

3- السكنية الخامسة والسابعة والثامنة (لتصبح 2100 دينار بدلا من 3500 دينار)

4- التجاري ضمن باقي المناطق السكنية ( لتصبح 1500 دينار بدلا من 2500 دينار)

5- الصناعي ( لتصبح 1500 دينار بدلا من 2500 دينار)

6- المستودعات والتخزين والحرفي ( لتصبح 900 دينار بدلا من 1500دينار )

7- المستشفيات والمراكز الطبية والتعليمي ( لتصبح 900 دينار بدلا من 1500دينار)

8- الاستعمالات الحكومية ( لتصبح 900 دينار بدلا من 1500دينار)

9- الشاطئ الأوسط (القطع على الشاطئ والأراضي الداخلية) الغاء البند

وتضمينه للقطع التجاري والفندقي والسياحي ومتعدد الاستعمال )لتصبح 3000 دينار بدلا من 8000 دينار(

10- الشاطئ الأوسط (شارع الكورنيش) الغاء البند

وتضمينه للقطع التجاري والفندقي والسياحي ومتعدد الاستعمال ) لتصبح 3000 دينار بدلا من 10000 دينار(

ثانياً: الاستعمال السكني

حدّد المجلس قيماً مخفضة لبدلات المواقف في مختلف المناطق السكنية في العقبة، مع مراعاة المواقع المختلفة وحسب جداول معدة لهذه الغاية، حيث يمكن الاطلاع عليها لدى الجهة المعنية بتراخيص الاعمار في السلطة .

ثالثاً: الأراضي غير المتصلة بطريق عام

بخصوص قطع الأراضي التي ليس لها اتصال بطريق عام إلا من خلال ممر مشاة عام أو درج عام فيتم استيفاء بدلات المواقف حسب الآتي:

1-في الاستعمال السكني لا يستوفى من المالك بدلات المواقف في حال كان عدد الشقق أربعة أو أقل، وفي حال زيادة عدد الشقق عن أربعة فيتم استيفاء بدلات المواقف التي تزيد عن الشقق الإضافية، وحسب الجداول المعتمدة في السلطة.

2-في الاستعمال غير السكني لا يستوفى من المالك بدلات المواقف عن أول (50 %) من المساحة الطابقية المعتمدة تنظيمياً لكامل مساحة القطعة في كلّ منطقة، وعلى أن تستوفى بدلات المواقف عن المساحات الطابقية المتبقية وحسب الجداول المعتمدة في السلطة.