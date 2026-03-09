بنك القاهرة عمان
بابكو إينرجيز البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها

3 ساعات ago
بابكو إينرجيز البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها

وطنا اليوم:أعلنت مصفاة بابكو إنرجيز البحرينية، الاثنين، حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة نتيجة الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المنطقة، والهجوم الأخير الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة بابكو للتكرير التابعة للمجموعة.
وأوضحت الشركة أن احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل وفقا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر.
وأكدت الشركة أنها ستواصل إطلاع الشركاء والجهات ذات العلاقة على آخر المعلومات والمستجدات ذات الصلة.
وأعلن مركز الاتصال الوطني الحكومي عن اندلاع حريق بسبب الاستهداف الإيراني لمنشأة في المعامير مع وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الجهات المختصة تباشر إجراءات إطفاء الحريق


