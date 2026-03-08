بنك القاهرة عمان
لا تشتموا العربا

15 دقيقة ago
الشاعر أبو عربي إبراهيم أبو قديري
إنْ ساءَكمْ موقِفٌ لا تَشْتمُوا العَرَبَا
أو خَانَكم خَائِنٌ لا تشتمُوا العَرَبَا
إذا تَسَلَّلَ في أوساطِنا جَرَبٌ
هل نَلعَنُ الشعبَ أم نستأصِلُ الجَرَبَا ؟
من قالَ لا تغضبُوا ثُورُوا لٍأُمَّتٍكم
صُبُّوا على الخائنِ النيرانَ والحَطَبَا
لِلواقِعِ المُرِّ أسبابٌ ونعرِفُها
لا تَلعَنُوا أُمَّةً بل واجِهوا السَبَبَا
كالبحرِ أُمتُكم عذراءُ طاهِرةٌ
ما نَجَّسَ البحرَ ما يطفُو وما رَسَبَا
مَنْ صاحِبُ الأمرِ والتقصيرِ في وَجَعٍ
أعيا الشعوبَ ودَكَّ العظمَ والعَصَبا
بئسَ الذي ساومَ الأعداءَ وا أسفا
ومَنْ يكونُ لِسيفِ المعتدي ذَنَبَا
الحقُّ أبلجُ والأحداثُ كاشِفَةٌ
واللهُ يَعلمُ ما التاريخُ قد كَتَبَا
بينَ المواقفِ والإعلامِ قِصَّتُنا
شَتَّانَ ما بينَ مَنْ لَبَّى ومَنْ شَجَبَا
وأين جامعةٌ كُنّا نُؤَمِّلُها
مِيثاقُها ذَهَبٌ لكنّهُ ذَهَبَا
أكُلما خَذلوا آمالَ أُمتِنا
ثُرنا لنشتمَها جهلًا فواعَجَبا
حتى وإنْ غِيرةً أو ربما عتبًا
لِمَنْ نُوجِّهُ هذا السُّخطَ والعَتَبا ؟!
لا تقذِفوا أُمَّكم بالعارِ عن هَوَجٍ
بل حاسِبوا كلَّ خوّانٍ بما ارتَكَبا
ومَن يَغارُ على أُمٍّ أيشتمُها
بئس العقوقُ فقد مارَى وقد كَذَبا
يُرادُ للشتمِ نزع الروحِ عن جسدٍ
يغزو الجذورَ يُمِيتُ الفرعَ والنّسَبا
لا تزرعوا اليأسَ والإحباطَ في زمنٍ
نحتاجُ جيلًا إلى العلياءِ قد وثَبا
كي يُشرِقَ الفجرُ لا ضَيمٌ يُحاصِرُهُ
ولا دَعِيٌّ على الأوطانِ قد رَكِبا
نَظلُّ ندفعُ أسرابَ الظلامِ إلى
أنْ نُشعِلَ العزمَ والإيمانَ والغَضَبا
شكرًا لِغِيرتِكم نصرًا لأمتِكم
لا تشتمُوا ٱهلَكم لا تشتمُوا العَرَبا
7 / 3 / 2026


