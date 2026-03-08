زيد نفاع ينفي صلته بمنشور مسيء للنبي موسى عليه السلام

وطنا اليوم:نفى أمين عام حزب عزم القنصل والمهندس زيد نفاع بشكل قاطع أي صلة له بمنشور يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي ويتضمن إساءة واضحة لنبي الله موسى عليه السلام.

وأكد نفاع أن هذا المنشور مفبرك ولا يمت له بأي صلة، مشددًا على أن ما ورد فيه يتعارض بشكل كامل مع قناعاته الدينية وما عُرف عنه من احترام عميق للأنبياء والرسل ولجميع الأديان السماوية.

وأشار إلى أن تداول مثل هذه المنشورات يأتي في إطار محاولات مكشوفة للإساءة إليه وتشويه صورته أمام الرأي العام، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المحتوى المفبرك الذي يستهدف الشخصيات العامة.

كما شدد على أن الإساءة إلى الأنبياء أمر مرفوض ومدان أخلاقيًا ودينيًا، مؤكدًا أن الأنبياء والرسل يمثلون رموزًا مقدسة تحظى بالاحترام لدى جميع المؤمنين