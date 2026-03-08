بنك القاهرة عمان
رئيس الوزراء: الأردن والسعودية جبهة واحدة في مواجهة التحديات

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعرب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن شكره وتقديره لسمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، على موقف المملكة الداعم للأردن.
وقال الدكتور حسان في منشور على منصة “اكس”: “أشكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي عبر عن دعم السعودية الشقيقة للأردن خلال اتصال هاتفي. نؤكد أننا نقف معاً جبهة واحدة في وجه التحديات ونتضامن مع الأشقاء بالمطلق. ونثمن عالياً دور المملكة العربية السعودية الشقيقة ومكانتها الكبيرة في دعم أمن المنطقة واستقرارها”


وفيات
