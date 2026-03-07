بنك القاهرة عمان
نقابة الصحفيين توافق مبدئيا على إحدى عروض التأمين الصحي

56 دقيقة ago
نقابة الصحفيين توافق مبدئيا على إحدى عروض التأمين الصحي

وطنا اليوم _

قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، في جلسته المنعقدة اليوم السبت، برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، الموافقة المبدئية على العرض المقدم من إحدى الشركات لغايات التأمين الصحي، بعد دراسة العروض المقدمة كافة.

وقال المجلس، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص النقابة على تطوير الخدمات المقدمة للزملاء الصحفيين وتحسين مستوى الرعاية الصحية للمشتركين في برنامج التأمين، بما يضمن تقديم خدمة لائقة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم.

وأشار إلى أنه سيعيد النظر في تعليمات الاستفادة من التأمين الصحي، بهدف تطويرها وتحديثها للحفاظ على الممارسات الفضلى في إدارة التأمين ومن سينتفع به.

ودعا المجلس الزملاء الراغبين بالاشتراك في برنامج التأمين الصحي إلى مراجعة إدارة النقابة للتسجيل حتى 31 آذار الحالي وفقا لأحكام القانون، مع ضرورة تسديد كامل الاشتراكات التأمينية السابقة المترتبة على المؤمن عليهم.

كما دعا أعضاء الهيئة العامة إلى تسديد الاشتراكات النقابية المترتبة عليهم قبل نهاية الشهر الحالي، مبينا أن الموعد النهائي للسداد هو 31 آذار وفقا لأحكام القانون.


