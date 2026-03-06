بنك القاهرة عمان
الخزانة الأمريكية تمنح الهند إعفاء مؤقتا لشراء النفط الروسي العالق في البحر

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم إصدار إعفاء مؤقت لمدة 30 يوما يسمح لمصافي النفط الهندية بشراء النفط الروسي العالق في البحر، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار تدفق الطاقة إلى السوق العالمية وسط الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران وتقلبات الأسعار الناتجة عنها.
وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي في منشور على منصة (إكس): “لتمكين النفط من الاستمرار في التدفق إلى السوق العالمية، أصدرت وزارة الخزانة تصريحا مؤقتا لمدة 30 يوما يسمح لمصفيات النفط الهندية بشراء النفط الروسي”.
وشدد بيسنت على أن “هذا الإجراء القصير الأجل عمدا لن يوفر فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية لأنه لا يسمح إلا بالتعاملات التي تشمل النفط العالق في البحر”، مبرزا أن هذه الإجراءات المؤقتة “ستساهم في تخفيف الضغط الناتج عن محاولة إيران احتجاز الطاقة العالمية كرهينة”.
ويأتي هذا الترخيص في إطار جهود واشنطن للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمية، بعد أن سمحت وزارة الخزانة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ببيع وتسليم النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المحملة على السفن إلى الهند اعتبارا من 5 مارس حتى 3 أبريل 2026، بما في ذلك معاملات كانت محظورة سابقا بموجب العقوبات الاقتصادية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في نوفمبر الماضي عقوبات على شركتي النفط الروسيتين “لوك أويل” و”روسنفت” ضمن سياسة الضغط على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، قبل أن تصدر هذا الإعفاء المؤقت الذي ينظر إليه كحل مؤقت لتجنب اضطراب الأسواق العالمية.
ويعكس هذا الإجراء مراجعة الإدارة الأمريكية لاستراتيجيتها في قطاع الطاقة، حيث تسعى واشنطن للتوفيق بين تضييق الخناق على روسيا وتأمين استقرار أسعار النفط في مواجهة التحديات الإقليمية


