الأمن يكشف تفاصيل وفاة مسنّة على يد حفيدها

5 ساعات ago
وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه عُثر يوم أمس على مسنّة من مواليد 1951 (تحمل سيرة مرضية) متوفاة داخل منزلها شرق العاصمة، حيث جرى تحويلها للطبّ الشرعي وبوشرت التحقيقات في الحادثة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ورد اليوم تقرير التشريح من المركز الوطني للطبّ الشرعي الذي بيّن أنّ هناك شبهة جنائية في وفاتها وعلّل سبب الوفاة بالاختناق الناتج عن كتم النفس.
وتابع الناطق الإعلامي أنّه فور ورود التقرير شُكّل فريق تحقيقي من البحث الجنائي وإقليم العاصمة، حيث قام بجمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة وحصر الاشتباه بأحد الأشخاص (حفيد المغدورة)، وأُلقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بخنق المغدورة بقصد السرقة وستتم إحالته للقضاء


