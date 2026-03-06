بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

تحويل قانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة العمل وعدم رده قرار حكيم

50 دقيقة ago
تحويل قانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة العمل وعدم رده قرار حكيم

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
أعلم أن هذا المقال لن يعجب الكثير ، وسأتعرض للنقد وربما الشتم وتوصيفي بأوصاف مختلفة ، لكنني أكتب من منطلق دستوري قانوني موضوعي محايد بعيداً عن العواطف والشعبويات، قيام رئاسة مجلس النواب بتحويل مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى اللجنة المختصة وهي لجنة العمل ، هو إجراء دستوري قانوني ، فالأصل أن مشاريع القوانين يتم مناقشتها لدى المجلس ، ومن ثم التصويت إما بردها أو على تحويلها إلى اللجنة المختصة ، والأصل بالإجراء والقرار الصح والمنطقي هو تحويلها إلى اللجنة المختصة ، وهناك لدى اللجنة المختصة يتم إجراء التعديلات التي يرتئيها مجلس النواب بما يخدم ويلبي طموح ومصلحة المواطن والوطن ، فمشروع القانون تعرض للرفض والنقاش والى هجوم شعبي ونيابي واسع، وجرى حوار حكومي نيابي مع الكتل النيابية وقامت الحكومة بإجراء بعض التعديلات عليه، ورغم ذلك استمر الرفض الشعبي والنيابي لهذا القانون ، إلا أن الحكومة أصرت على تحويله إلى مجلس النواب بالصيغة المعدلة ، ومن واجب مجلس النواب ممارسة حقه وصلاحياته باستقبال مشروع القانون وإجراء التعديلات التي يراها مناسبة وتحقق طموحه وطموح الشعب الأردني ، لأن مجلس النواب ومن خلال اللجان المعنية المختصة هي المطبخ التشريعي ، والكرة الآن في مرمى مجلس النواب ، بشكل عام ، ومرمى لجنة العمل بشكل خاص، وهي الآن على المحك من ناحية إما انحيازها للطبقة المجتمعية الشعبية ، أو الانحياز إلى الحكومة ، لأن هناك غرفة تشريعية ثانية وهي مجلس الأعيان ، لأن رد مشروع القانون أو رفضه قبل تحويله إلى اللجنة المختصة ، يعني ذهاب مشروع القانون إلى مجلس الأعيان ، ولدى مجلس الأعيان سوف يتم مناقشته والتصويت عليه وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت على التعديلات التي تمت من قبل الأعيان ، وإذا أصر مجلس النواب على موقفه ، سوف يتم الذهاب الى جلسة مشتركة ، وبالنهاية سوف يقر القانون، ولذلك كانت الحكمة القانونية من قبل رئاسة مجلس النواب التصويت على قبول مشروع القانون ، وتحويله إلى اللجنة المختصة ، للسير باستكمال إجراءات إقراره وفقاً للقنوات الدستورية ، نقطة وسطر جديد ، وسلامتكم ، وللحديث بقية .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:33

مقتل رجل طعنا على يد زوجته في ماركا والبحث جار عنها

10:04

حرب إيران تستنزف الذخائر الأمريكية والبنتاغون يخطط لتجديد المخزون

09:51

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 123 شهيدا و683 جريحا

09:46

مشوقة يكتب حول الموقف الدستوري فيما يتعلق بمناقشة قانون الضمان في مجلس النواب

09:45

رئيس الديوان الملكي يلتقي رئيس مجلس إدارة “عرب سكاي”

09:42

جمعية الفنادق تحتفي بأمسية لممثلي القطاع السياحي

09:34

الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

09:19

تقرير: 11 مليار دولار تكاليف الأيام الأربعة الأولى من الضربات الأمريكية على إيران

09:11

زيلينسكي يستجيب لطلب واشنطن مواجهة المسيّرات الإيرانية

20:47

روسيا تدرس تعليق صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

20:44

وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عام

20:25

إغلاق جزئي في شارع محمد ضياء الحق في طارق

وفيات
وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادة