الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

59 دقيقة ago
الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أفادت محافظة القدس، بأن شرطة الاحتلال أبلغت أن المسجد الأقصى سيغلق أمام المصلين ولن تقام فيه صلاة الجمعة.
وأعلنت شرطة الاحتلال، في بيان رسمي، أمس الخميس، أنه لن تُقام صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى، وذلك في ظل الإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وتواصل سلطات الاحتلال، إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم السادس على التوالي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكانت قوات الاحتلال، أغلقت المسجد الأقصى صباح السبت الماضي، وأجبرت المصلين على مغادرته، ومنعت أداء صلاتي العشاء والتراويح فيه


