زيلينسكي يستجيب لطلب واشنطن مواجهة المسيّرات الإيرانية

ساعة واحدة ago
زيلينسكي يستجيب لطلب واشنطن مواجهة المسيّرات الإيرانية

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة طلبت من بلاده تقديم دعم تقني وأمني لحماية قواتها المنتشرة في الشرق الأوسط من هجمات الطائرات المسيّرة الإيرانية.
وأوضح زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن كييف تلقت “طلبا محددا” من واشنطن لتقديم دعم في مجال الحماية من مسيّرات إيرانية من طراز شاهد، مؤكدا أنه أصدر تعليماته لتوفير “الوسائل الضرورية” وإرسال متخصصين أوكرانيين لتقديم المساعدة التقنية والأمنية في هذا المجال.
وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده “تساعد شركاءها الذين يساعدونها في ضمان أمنها وحماية أرواح مواطنيها”، في إشارة إلى التعاون العسكري المتنامي بين كييف وواشنطن.
وبحسب الصحافة الفرنسية، تملك أوكرانيا خبرة واسعة في مواجهة هذا النوع من الطائرات المسيّرة، بعدما استخدمتها روسيا بكثافة في حربها المستمرة ضد كييف، إذ تطلق مئات المسيّرات بشكل شبه يومي لاستهداف الأراضي الأوكرانية.
وفي مواجهة هذه الهجمات، طورت أوكرانيا منظومة متكاملة من الطائرات المسيّرة الاعتراضية المنخفضة التكلفة، التي تُعَد من بين الأكثر تطورا في العالم، وقادرة على إسقاط الطائرات المعادية في الجو.

ترمب يرحّب بأي مساعدة دولية
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيرحّب بأي مساعدة دولية للتصدي للهجمات الإيرانية، مضيفا في تصريح لوكالة رويترز “بالتأكيد سأقبل أي مساعدة من أي دولة”.
وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة مستعدة لتعاون دولي لمواجهة التهديدات الإيرانية للقوات الأمريكية في المنطقة.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب التصعيد العسكري الذي بدأ السبت الماضي، عندما شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات واسعة ضد إيران، مما دفع طهران إلى الرد عبر هجمات في المنطقة، استخدمت فيها أعدادا كبيرة من الطائرات المسيّرة وخاصة من طراز “شاهد”


