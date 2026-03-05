بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الحكومة: إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية قريبا لمجلس النواب

ساعتين ago
الحكومة: إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية قريبا لمجلس النواب

وطنا اليوم:كشفت كتلة الاتحاد الوطني والإصلاح النيابية أنّ الحكومة سترسل مشروع قانون الإدارة المحلية في القريب العاجل إلى البرلمان.
وقالت الكتلة في بيان لها، إنّ ذلك جاء على لسان رئيس الوزراء جعفر حسان خلال لقائه بنواب الكتلة صباح اليوم الخميس.
وبينت أنّ رئيس الوزراء اعتبر خلال الاجتماع أن مشروع قانون الإدارة المحلية من القوانين التي تسهم في تطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز مسار التحديث والإصلاح على مستوى المحافظات والخدمات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:41

جامعة البترا تعتمد التعليم عن بُعد لطلبتها المتواجدين خارج المملكة

16:39

امسية رمضانية ثقافية في مادبا تنظمها بلدية مادبا الكبرى

16:22

بريطانيا: أزمة الشرق الأوسط ستستمر أسابيع وربما أشهرا

16:17

مقترح انشاء بنك استثماري مملوك لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي

16:08

رئيس الوزراء اللبناني يأمر بمنع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني تمهيدا لترحيلهم

16:01

الجيش الإسرائيلي ينذر سكان ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء فورا

15:48

وزير الصناعة يؤكد استقرار أسعار السلع ووفرة المخزون الاستراتيجي

15:37

الاردن يقرر استئناف استيراد اللحوم الطازجة من سورية

15:23

مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يعقد دورة تدريبية متقدمة في تقنيات PCR

15:21

عمان الأهلية توزع طرود الخير والمساعدات الرمضانية في محافظة البلقاء

14:48

الأردن يدين بشدة محاولة استهداف تركيا وأذربيجان من قبل إيران

14:42

كالاس: دول بالشرق الأوسط قلقة من احتمال اندلاع حرب أهلية في إيران

وفيات
وفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026