الحكومة: إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية قريبا لمجلس النواب

وطنا اليوم:كشفت كتلة الاتحاد الوطني والإصلاح النيابية أنّ الحكومة سترسل مشروع قانون الإدارة المحلية في القريب العاجل إلى البرلمان.

وقالت الكتلة في بيان لها، إنّ ذلك جاء على لسان رئيس الوزراء جعفر حسان خلال لقائه بنواب الكتلة صباح اليوم الخميس.

وبينت أنّ رئيس الوزراء اعتبر خلال الاجتماع أن مشروع قانون الإدارة المحلية من القوانين التي تسهم في تطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز مسار التحديث والإصلاح على مستوى المحافظات والخدمات