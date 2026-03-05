بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة البترا تعتمد التعليم عن بُعد لطلبتها المتواجدين خارج المملكة

ساعتين ago
جامعة البترا تعتمد التعليم عن بُعد لطلبتها المتواجدين خارج المملكة

وطنا اليوم:قرّر رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم إتاحة المجال لطلبة الجامعة المتواجدين خارج المملكة الأردنية الهاشمية لحضور محاضراتهم إلكترونيًا عن بُعد، مراعاةً لظروفهم وتعذّر التحاقهم بالدراسة الوجاهية في الحرم الجامعي بسبب الظروف المحيطة في المنطقة.
ويتيح القرار للطلبة المتواجدين خارج المملكة متابعة محاضراتهم عبر منصة Microsoft Teams في الوقت نفسه الذي تُعقد فيه المحاضرات وجاهيًا للطلبة المتواجدين داخل المملكة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع، على أن يستكمل هؤلاء الطلبة إجراءات التحاقهم بالدراسة الوجاهية فور تمكنهم من العودة إلى البلاد.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجامعة على سلامة طلبتها واستمرار العملية التعليمية، في حين يلتزم الطلبة المتواجدون داخل المملكة الأردنية الهاشمية بالحضور الوجاهي في الحرم الجامعي وفقًا للجدول الدراسي المعتمد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:53

الحكومة: إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية قريبا لمجلس النواب

16:39

امسية رمضانية ثقافية في مادبا تنظمها بلدية مادبا الكبرى

16:22

بريطانيا: أزمة الشرق الأوسط ستستمر أسابيع وربما أشهرا

16:17

مقترح انشاء بنك استثماري مملوك لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي

16:08

رئيس الوزراء اللبناني يأمر بمنع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني تمهيدا لترحيلهم

16:01

الجيش الإسرائيلي ينذر سكان ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء فورا

15:48

وزير الصناعة يؤكد استقرار أسعار السلع ووفرة المخزون الاستراتيجي

15:37

الاردن يقرر استئناف استيراد اللحوم الطازجة من سورية

15:23

مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يعقد دورة تدريبية متقدمة في تقنيات PCR

15:21

عمان الأهلية توزع طرود الخير والمساعدات الرمضانية في محافظة البلقاء

14:48

الأردن يدين بشدة محاولة استهداف تركيا وأذربيجان من قبل إيران

14:42

كالاس: دول بالشرق الأوسط قلقة من احتمال اندلاع حرب أهلية في إيران

وفيات
وفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026