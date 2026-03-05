جامعة البترا تعتمد التعليم عن بُعد لطلبتها المتواجدين خارج المملكة

وطنا اليوم:قرّر رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم إتاحة المجال لطلبة الجامعة المتواجدين خارج المملكة الأردنية الهاشمية لحضور محاضراتهم إلكترونيًا عن بُعد، مراعاةً لظروفهم وتعذّر التحاقهم بالدراسة الوجاهية في الحرم الجامعي بسبب الظروف المحيطة في المنطقة.

ويتيح القرار للطلبة المتواجدين خارج المملكة متابعة محاضراتهم عبر منصة Microsoft Teams في الوقت نفسه الذي تُعقد فيه المحاضرات وجاهيًا للطلبة المتواجدين داخل المملكة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع، على أن يستكمل هؤلاء الطلبة إجراءات التحاقهم بالدراسة الوجاهية فور تمكنهم من العودة إلى البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجامعة على سلامة طلبتها واستمرار العملية التعليمية، في حين يلتزم الطلبة المتواجدون داخل المملكة الأردنية الهاشمية بالحضور الوجاهي في الحرم الجامعي وفقًا للجدول الدراسي المعتمد.