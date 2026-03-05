بنك القاهرة عمان
امسية رمضانية ثقافية في مادبا تنظمها بلدية مادبا الكبرى

ساعتين ago
وطنا اليوم – رعى رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات  في قاعة مطعم مراح سلامه السياحي في مادبا مساء امس الاربعاء  أمسية رمضانية ثقافية جمعت نخبة من الأدباء والمهتمين بالشأن الادبي والثقافي في محافظة مادبا ، وذلك ضمن برنامجها الرمضاني الهادف إلى تعزيز الحراك الأدبي والثقافي.

وجاءت الأمسية التي تأتي في إطار رؤية البلدية لترسيخ مكانة مادبا كمدينة نابضة بالحياة الثقافية  والتي تعتبر الأولى في أجواء رمضانية روحانية عكست عمق الانتماء لمدينة مادبا، بما تحمله من إرث حضاري وتاريخي عريق، حيث شكل اللقاء مساحة مفتوحة للحوار وتبادل الرؤى حول دور الأدب في بناء المجتمع وتعزيز الوعي والمسؤولية الوطنية.

وأكد رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات في كلمته أن بلدية مادبا الكبرى تنطلق في عملها من إيمان راسخ بأن الادب والثقافة ليست نشاطًا هامشيًا، بل هي ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة، وأداة فاعلة في ترسيخ قيم التماسك المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية.

وأضاف جوينات أن البلدية ماضية في دعم المبادرات الثقافية النوعية، وفتح أبوابها أمام الطاقات الإبداعية، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي.

وشهدت الأمسية فقرات ومداخلات أدبية ومداخلات فكرية ثرية، عبّر خلالها المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التي تسهم في تعزيز المشهد الثقافي في مادبا، وتخلق بيئة تفاعلية تجمع بين الفكر والإبداع والعمل المجتمعي.

كما عكست الفعالية نهج البلدية في توسيع دائرة الشراكة مع مختلف الفعاليات الثقافية والاجتماعية، بما يعزز روح التعاون ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الانفتاح والتكامل.

واختتمت الأمسية بأجواء من التفاعل الإيجابي والحوار البنّاء، وسط إشادة واسعة بالدور الذي تقوم به بلدية مادبا الكبرى في دعم المشهد الثقافي، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تعزز مكانة المدينة كمنارة للفكر والإبداع على مستوى المحافظة.


