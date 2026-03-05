مقترح انشاء بنك استثماري مملوك لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي

د. علي الطراونة

يمتلك صندوق استمار اموال الضمان الاجتماعي في محفظة استثمارية كبيرة موزعة على عدة قطاعات ، من ضمنها حصص في بنوك محلية ، ونظراً لتعدد الاستثمارات المصرفية وتوزيعها اقدم هذا المقترح وذلك بأنشاء بنك مملوك بالكامل للصندوق بحيث يكون أداه استثماريه مستقله تعزز العائد وتخدم المشتركين في الضمان الاجتماعي بشكل مباشر .

اما أهداف هذا البنك هي :

١. تعظيم العائد الاستثماري على اموال الصندوق عبر ادارة مصرفية مباشرة.

٢. تقليل تشتت الاستثمارات المصرفية وتجميعها ضمن كيان واحد مملوك للصندوق.

٣. تقديم خدمات مصرفية مميزة للمشتركين والمتقاعدين بشروط تفضيلية.

٤. تعزيز الاستقرار المالي طويل الاجل لأموال الضمان.

٥. دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل مشاريع إنتاجية وتنموية.

اما طبيعة البنك المقترح يكون بنك استثماري تجاري مرخص وفق قانون البنوك الاردنية، ويخضع إلى إشراف البنك المركزي الأردني ويعمل وفق معايير الحوكمة والشفافية الدولية.

بحيث تكون مصادر راس مال البنك. كمايلي

١. تخصص جزء من أصول صندوق الاستثمار كرأسمال تأسيسي

٢. تحويل حصص الضمان في بعض البنوك الاخرى إلى البنك الجديد.

٣. امكانية طرح نسبة محدودة للاكتتاب العام مستقبلا إذا رأت الادارة ذلك مناسباً.

اما عن عن الخدمات التي البنك كمايلي

١. قروض إسكان بفوائد وأرباح منخفضة.

٢. قروض صغيرة ومتوسطة

٣. برامج تمويل للمتقاعدين بشروط ميسره

٤. تقديم بطاقات ائتمان بشروط خاصة

٥. تمويل مشاريع وطنية استراتيجية

٦. ادارة محافظ استثمارية

٧. تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية

٨. الاستثمار في السندات والأسواق المالية

اما من ناحية الفوائد المتوقعة لهذا البنك كمايلي

١. زيادة العائد السنوي للصندوق عبر ارباح مصرفية مباشرة

٢.تقليل المخاطر الناتجة عن تذبذب استثمارات متعددة

٣. تحقيق قيمة مضافة للمشتركين بدل الاكتفاء بالاستثمار الغير مباشر

٤. تعزيز الثقة الشعبية في ادارة أموال الصندوق

ولابد من دراسة المخاطر والتحديات وكيف يمكن تجنبها وكما يلي

١. إلحاحه الى ادارة مصرفية محترفة ومستقلة

٢. ضرورة الفصل الكامل بين الادارة المصرفية والسياسات الاجتماعية

٣. الالتزام الصارم بمعاير كفاية رأس المال والرقابة المصرفية

لكن كيف يمكن ضمان استدامة اموال الصندوق وكمايلي

١. انشاء مجلس ادارة مستقل بخبرات مصرفية عالية

٢. تطبيق اعلى معاير الحوكمة والشفافية

٣. وضع سقوف ائتمانية خاصة للمشتركين لتجنب المخاطر المفرطه

٤. إبقاء جزء كبير من أصول الصندوق مستثمرا في أدوات منخفضة المخاطر لتحقيق التوازن

وانني اقدم هذه التوصية لتحقيق. نجاح هذا المقترح وهي

١. عمل تحليل مالي متكامل من قبل خبراء مختصين

٢. عمل دراسة اثر على استدامة الصندوق طويلة الاجل

٣. عمل مقارنة بين خيار انشاء بنك مستقل وخيار الاستمرار في تنويع الاستثمارات الحالية

وفي النهاية

ان انشاء بنك مملوك لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي قد يكون اداه فعالة لتنظيم العائد وخدمة المشتركين ، بشرط الادارة المهنية الصارمة والرقابة القوية ، وهذه الفكرة قابلة للدراسة ولكن نحاحها يعتمد على التخطيط الدقيق والتوازن بين الربحية وحماية الموال المؤمن عليهم.