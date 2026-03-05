بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

رئيس الوزراء اللبناني يأمر بمنع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني تمهيدا لترحيلهم

ساعتين ago
رئيس الوزراء اللبناني يأمر بمنع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني تمهيدا لترحيلهم

وطنا اليوم:قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الخميس، إن كل من يثبت ارتباطه بالحرس الثوري الإيراني يجب توقيفه وترحيله إلى إيران.
وشدد سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء، عقدت في السرايا الحكومية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة بحق كل من يثبت تعاونه مع هذه الجهة.
كما قرر مجلس الوزراء اللبناني إعادة العمل بفرض تأشيرة على الرعايا الإيرانيين للدخول إلى لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزير الإعلام، المحامي د. ​بول مرقص، قوله بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إن “رئيس الحكومة​ طلب اتخاذ ما يلزم لمنع أي نشاط عسكري أو أمني يقوم به عناصر من ​الحرس الثوري الإيراني​ في لبنان تمهيدًا لترحيلهم”.
وأضاف أن رئيس الحكومة أشار الى أنه سمع بالأمس من يتهم الحكومة اللبنانية بأنها تتماهى مع المطالب الإسرائيلية ويتهمُها بتطبيق القرارات الإسرائيلية، وقال رئيس الحكومة إنه لا يمكنه السكوت عن هذا الكلام.
وبحسب الوكالة، أكد سلام أن من يرتكب “خطيئة” هو من زج لبنان في تداعيات كنا في غنى عنها، وكلام التخوين ليس شجاعة، وهو غير مسؤول، ويُحرّض على الفتنة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:53

الحكومة: إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية قريبا لمجلس النواب

16:41

جامعة البترا تعتمد التعليم عن بُعد لطلبتها المتواجدين خارج المملكة

16:39

امسية رمضانية ثقافية في مادبا تنظمها بلدية مادبا الكبرى

16:22

بريطانيا: أزمة الشرق الأوسط ستستمر أسابيع وربما أشهرا

16:17

مقترح انشاء بنك استثماري مملوك لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي

16:01

الجيش الإسرائيلي ينذر سكان ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء فورا

15:48

وزير الصناعة يؤكد استقرار أسعار السلع ووفرة المخزون الاستراتيجي

15:37

الاردن يقرر استئناف استيراد اللحوم الطازجة من سورية

15:23

مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يعقد دورة تدريبية متقدمة في تقنيات PCR

15:21

عمان الأهلية توزع طرود الخير والمساعدات الرمضانية في محافظة البلقاء

14:48

الأردن يدين بشدة محاولة استهداف تركيا وأذربيجان من قبل إيران

14:42

كالاس: دول بالشرق الأوسط قلقة من احتمال اندلاع حرب أهلية في إيران

وفيات
وفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026