الجيش الإسرائيلي ينذر سكان ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء فورا

وطنا اليوم:في تصعيد لافت ينذر بكارثة إنسانية، وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذارًا عاجلًا إلى سكان عدد كبير من أحياء الضاحية الجنوبية في بيروت، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورًا والتوجه إلى مسارات محددة خارج المنطقة، محذرًا من أن أي تحرك جنوبًا قد يعرّض حياتهم للخطر، ومشيرًا إلى أنه سيتم إبلاغ السكان لاحقًا بإمكانية العودة.

وجاء في البيان أن على سكان أحياء برج البراجنة والحدث التوجه شرقًا نحو جبل لبنان عبر محور بيروت–دمشق.

كما طلب من سكان حارة حريك والشياح الانتقال شمالًا باتجاه طرابلس عبر محور بيروت–طرابلس، أو شرقًا نحو جبل لبنان عبر أوتوستراد المتن السريع.

وحذّر البيان من التوجه جنوبًا، مشيرًا إلى أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يعرّض حياة المدنيين للخطر.

وأضاف أنه سيتم إبلاغ السكان في الوقت المناسب بإمكانية العودة إلى منازلهم.