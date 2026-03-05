وزير الصناعة يؤكد استقرار أسعار السلع ووفرة المخزون الاستراتيجي

وطنا اليوم:بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، اليوم الخميس، مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية سير عمل سلاسل التوريد، وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في المملكة.

واستعرض القضاة خلال اللقاء أبرز القرارات الحكومية الصادرة أخيراً، وفي مقدمتها إلغاء حصرية ميناء العقبة لاستيراد البضائع، والسماح باستيرادها عبر المنافذ البرية لمدة شهر بالإضافة إلى قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على الارتفاع في أجور الشحن البحري.

وشدد على ضرورة عدم المساس بالأسعار والحفاظ على استقرارها، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن قرار منع تصدير السلع والمواد الأساسية يأتي لضمان وفرة المخزون في السوق المحلي، والالتزام بالكميات المباعة للتجار بأسعار عادلة.

وفي السياق، كشف القضاة أن التصدير للسلع الرئيسية سيبقى متوقفاً ولن يسمح به إلا في حال توفر مخزون كافٍ يغطي احتياجات المملكة على مستوى القطاعات المختلفة، وذلك ضمن رؤية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين.

من جانبهم، أكد ممثلو مصانع المواد الغذائية وفرة المخزون لديهم من السلع الأساسية، مشيرين إلى أن الكميات المتوفرة حالياً كافية، ومعربين عن تقديرهم للقرارات الحكومية التي تساهم في تسهيل إجراءات الاستيراد وخفض التكاليف التشغيلية