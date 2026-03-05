بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

وزير الصناعة يؤكد استقرار أسعار السلع ووفرة المخزون الاستراتيجي

3 ساعات ago
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2022-02-03 09:43:42Z | |

وطنا اليوم:بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، اليوم الخميس، مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية سير عمل سلاسل التوريد، وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في المملكة.
واستعرض القضاة خلال اللقاء أبرز القرارات الحكومية الصادرة أخيراً، وفي مقدمتها إلغاء حصرية ميناء العقبة لاستيراد البضائع، والسماح باستيرادها عبر المنافذ البرية لمدة شهر بالإضافة إلى قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على الارتفاع في أجور الشحن البحري.
وشدد على ضرورة عدم المساس بالأسعار والحفاظ على استقرارها، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن قرار منع تصدير السلع والمواد الأساسية يأتي لضمان وفرة المخزون في السوق المحلي، والالتزام بالكميات المباعة للتجار بأسعار عادلة.
وفي السياق، كشف القضاة أن التصدير للسلع الرئيسية سيبقى متوقفاً ولن يسمح به إلا في حال توفر مخزون كافٍ يغطي احتياجات المملكة على مستوى القطاعات المختلفة، وذلك ضمن رؤية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين.
من جانبهم، أكد ممثلو مصانع المواد الغذائية وفرة المخزون لديهم من السلع الأساسية، مشيرين إلى أن الكميات المتوفرة حالياً كافية، ومعربين عن تقديرهم للقرارات الحكومية التي تساهم في تسهيل إجراءات الاستيراد وخفض التكاليف التشغيلية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:53

الحكومة: إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية قريبا لمجلس النواب

16:41

جامعة البترا تعتمد التعليم عن بُعد لطلبتها المتواجدين خارج المملكة

16:39

امسية رمضانية ثقافية في مادبا تنظمها بلدية مادبا الكبرى

16:22

بريطانيا: أزمة الشرق الأوسط ستستمر أسابيع وربما أشهرا

16:17

مقترح انشاء بنك استثماري مملوك لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي

16:08

رئيس الوزراء اللبناني يأمر بمنع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني تمهيدا لترحيلهم

16:01

الجيش الإسرائيلي ينذر سكان ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء فورا

15:37

الاردن يقرر استئناف استيراد اللحوم الطازجة من سورية

15:23

مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يعقد دورة تدريبية متقدمة في تقنيات PCR

15:21

عمان الأهلية توزع طرود الخير والمساعدات الرمضانية في محافظة البلقاء

14:48

الأردن يدين بشدة محاولة استهداف تركيا وأذربيجان من قبل إيران

14:42

كالاس: دول بالشرق الأوسط قلقة من احتمال اندلاع حرب أهلية في إيران

وفيات
وفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026