بنك القاهرة عمان
الاردن يقرر استئناف استيراد اللحوم الطازجة من سورية

3 ساعات ago
الاردن يقرر استئناف استيراد اللحوم الطازجة من سورية

وطنا اليوم:قال مساعد الأمين العام في وزارة الزراعة، مصباح الطراونة، إن الغاية من استئناف استيراد اللحوم السورية من دمشق تتمثل في تعزيز المخزون الاستراتيجي والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وأضاف الطراونة الخميس، أن الوزارة أوفدت إلى سوريا فريقا مختصا لدراسة كفاءة وجودة مسلخ الزبلطاني في دمشق، الذي جرى اعتماده لاستيراد اللحوم.
وأوضح أن اللحوم التي فُتح الاستيراد لها تشمل الضأن والجدي والعجل، مبينا أن سلاسل الإمداد ستتمكن من تأمين اللحوم خلال 72 ساعة، على أن تكون طازجة ومبردة.
وأكد أن جودة اللحوم تخضع لفحوصات بيطرية وصحية صارمة تضمن سلامة اللحوم وفق بروتوكولات المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وكانت الوزارة أعلنت استئناف استيراد اللحوم الطازجة من مسلخ الزبلطاني في دمشق اعتبارا من الخميس، عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، ووفق الإجراءات والتعليمات الناظمة لعمليات الاستيراد.


