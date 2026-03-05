بنك القاهرة عمان
وزير النقل يؤكد أهمية جاهزية القطاع البحري لضمان استمرار سلاسل التوريد

وطنا اليوم:التقى وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم الخميس، في مقر نقابة ملاحة الأردن، نقيب وأعضاء مجلس النقابة، بحضور أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى شرح حول واقع الخدمات البحرية والتحديات التي تواجه شركات الملاحة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، وانعكاساتها على حركة الشحن وسلاسل التوريد في المنطقة.
وأكد القطامين أهمية الحفاظ على كفاءة واستمرارية سلاسل التوريد في مختلف الظروف، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان انسيابية حركة التجارة والخدمات اللوجستية، ومبرزا الدور الحيوي الذي تؤديه نقابة الملاحة وشركات الشحن في دعم هذا التوجه والتعامل مع المتغيرات الإقليمية.
وأشار إلى ضرورة الاستعداد الدائم لمواجهة أي طارئ قد يؤثر على حركة النقل البحري، والعمل على إعداد خطط بديلة تضمن استمرار تدفق السلع والبضائع دون انقطاع. كما لفت إلى الأهمية الاستراتيجية لميناء العقبة بوصفه البوابة البحرية الرئيسية للأردن ومحورًا أساسيًا لحركة التجارة والإمدادات.
وخلال اللقاء، جرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الراهنة. وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم وزارة النقل ونقابة ملاحة الأردن والجهات المعنية، لمتابعة تطورات الأوضاع ووضع الحلول المناسبة لدعم قطاع النقل البحري في المملكة وضمان استدامة وكفاءة سلاسل التوريد


