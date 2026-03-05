بنك القاهرة عمان
28.2 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للمملكة لنهاية شباط الماضي

43 دقيقة ago
28.2 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للمملكة لنهاية شباط الماضي

وطنا اليوم:أعلن البنك المركزي الأردني، الخميس، أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بلغت 28.2 مليار دولار مع نهاية شهر شباط 2026، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بـ 25.5 مليار دولار في نهاية عام 2025.
وقال البنك في بيان إن هذا الارتفاع الملموس، الذي يمثل زيادةً قدرها 2.7 مليار دولار عن نهاية عام 2025، و8.2 مليارات دولار عن نهاية عام 2024، يعكس فاعليةَ السياسة النقدية وإدارةَ البنك الكفؤة لموجوداته من العملات الأجنبية، مدعومةً باستمرار زخم تدفقات العملات الأجنبية إلى المملكة من مصادر رئيسة، في مقدمتها الصادرات الوطنية، والسياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب الزخم الإيجابي في أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية بشكل عام.
وتابع في البيان أن المستوى الحالي للاحتياطيات يوفر هامش أمان قوي، إذ يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة عشرة أشهر (وهو مستوى يفوق المعايير الدولية المتعارف عليها لكفاية الاحتياطيات). كما يعزز هذا الغطاء المرتفع الثقة بالدينار الأردني، ويدعم الاستقرار النقدي والمالي، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية.
ويجدد البنك المركزي التأكيد على التزامه بصون الاستقرار النقدي، وتعزيز متانة القطاع المالي، والإسهام في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في المملكة.


