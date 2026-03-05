بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

نقابة الألبسة: بضائع موسم عيد الفطر متوفرة بكميات كبيرة

46 دقيقة ago
نقابة الألبسة: بضائع موسم عيد الفطر متوفرة بكميات كبيرة

وطنا اليوم:أكد نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، أن الملابس والأحذية متوفرة بكميات كبيرة وبشكل كاف في السوق المحلية سواء في الكميات أو الأصناف، ولن يطرأ عليها أي ارتفاع في الأسعار.
وقال إن المخزون المستورد يكفي حتى لما بعد العيد، مؤكدا أنه لن يكون هناك نقص في مخزونها، لوجود كميات كبيرة وصلت المملكة.
وأضاف إن المستوردين والتجار قاموا باستيراد كميات كافية ومن مناشئ مختلفة تغطي احتياجات المواطنين، لا سيما خلال موسم عيد الفطر، مشيدا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص ضمان استدامة أمن الطاقة والكهرباء وسلاسل التزويد والإمداد للمملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:48

الأردن يدين بشدة محاولة استهداف تركيا وأذربيجان من قبل إيران

14:42

كالاس: دول بالشرق الأوسط قلقة من احتمال اندلاع حرب أهلية في إيران

14:38

توقيف محاسب بمؤسسة رسمية بجناية الاختلاس والتزوير

14:30

سهم الفوسفات الأردنية يتصدر تداولات بورصة عمان الخميس

14:29

هرمز بين الماضي والحاضر

14:28

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات رياضية وشبابية وإعلامية ومجتمعية

14:22

وزير النقل يؤكد أهمية جاهزية القطاع البحري لضمان استمرار سلاسل التوريد

14:19

خبراء وأكاديميون: مصلحة الأردن وسيادته هي البوصلة الثابتة للقرار الوطني

14:13

28.2 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للمملكة لنهاية شباط الماضي

14:07

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

13:34

Jordan Duty Free – Abdali Boulevard Branch: Duty-Free Shopping for Foreign Tourists

13:32

الأسواق الحرة الأردنية فرع بوليفارد العبدلي .. مشتريات معفاة من الرسوم الجمركية للسائح الأجنبي 

وفيات
وفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026