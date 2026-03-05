بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

شاشات إلكترونية لعرض أسعار الذهب فورياً بدءاً من الشهر المقبل

3 ساعات ago
شاشات إلكترونية لعرض أسعار الذهب فورياً بدءاً من الشهر المقبل

وطنا اليوم:أعلنت نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات، اعتماد وتركيب شاشات إلكترونية حديثة، مرتبطة مباشرة بالسعر العالمي للذهب، ليتم تثبيتها في جميع المحلات المنتسبة للنقابة، بحيث تعرض الأسعار بنحو فوري ومباشر أولًا بأول، بدءا من الأول من الشهر المقبل.
وقالت النقابة، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية، وحرصًا على مواكبة التغيرات والتذبذبات في أسعار الذهب عالميًا، وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والوضوح أمام المواطنين.
وأضافت إن هذه الخطوة تأتي لترسيخ الثقة، وتنظيم السوق، وضمان وضوح التسعير أمام الجميع دون أي التباس


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:48

الأردن يدين بشدة محاولة استهداف تركيا وأذربيجان من قبل إيران

14:42

كالاس: دول بالشرق الأوسط قلقة من احتمال اندلاع حرب أهلية في إيران

14:38

توقيف محاسب بمؤسسة رسمية بجناية الاختلاس والتزوير

14:30

سهم الفوسفات الأردنية يتصدر تداولات بورصة عمان الخميس

14:29

هرمز بين الماضي والحاضر

14:28

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات رياضية وشبابية وإعلامية ومجتمعية

14:22

وزير النقل يؤكد أهمية جاهزية القطاع البحري لضمان استمرار سلاسل التوريد

14:19

خبراء وأكاديميون: مصلحة الأردن وسيادته هي البوصلة الثابتة للقرار الوطني

14:13

28.2 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للمملكة لنهاية شباط الماضي

14:10

نقابة الألبسة: بضائع موسم عيد الفطر متوفرة بكميات كبيرة

14:07

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

13:34

Jordan Duty Free – Abdali Boulevard Branch: Duty-Free Shopping for Foreign Tourists

وفيات
وفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026