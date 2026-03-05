شاشات إلكترونية لعرض أسعار الذهب فورياً بدءاً من الشهر المقبل

وطنا اليوم:أعلنت نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات، اعتماد وتركيب شاشات إلكترونية حديثة، مرتبطة مباشرة بالسعر العالمي للذهب، ليتم تثبيتها في جميع المحلات المنتسبة للنقابة، بحيث تعرض الأسعار بنحو فوري ومباشر أولًا بأول، بدءا من الأول من الشهر المقبل.

وقالت النقابة، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية، وحرصًا على مواكبة التغيرات والتذبذبات في أسعار الذهب عالميًا، وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والوضوح أمام المواطنين.

وأضافت إن هذه الخطوة تأتي لترسيخ الثقة، وتنظيم السوق، وضمان وضوح التسعير أمام الجميع دون أي التباس