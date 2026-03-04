بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يبحث مع زيلينسكي ضرورة الاحتكام للحوار كسبيل لحل الأزمات وتجنب امتدادها

58 دقيقة ago
الملك يبحث مع زيلينسكي ضرورة الاحتكام للحوار كسبيل لحل الأزمات وتجنب امتدادها

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تناول التصعيد الخطير في المنطقة.
وأكد جلالته أن الأردن يواصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة مواطنيه والحفاظ على أمنه وسيادته، مشددا على أن الاعتداءات الإيرانية تشكل خرقا للقانون الدولي.
وبحث الاتصال ضرورة الاحتكام للحوار كسبيل لحل الأزمات وتجنب امتدادها، وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:59

هيغسيث: البحرية الأميركية أغرقت الفرقاطة الإيرانية في المحيط الهندي

16:45

البحرين تفتح باب التطوع لمواجهة الهجمات العدائية الإيرانية

16:06

الملك يبحث مع رئيس وزراء هولندا التطورات الخطيرة التي يشهدها الإقليم

16:03

طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها حتى 7 مارس

15:57

مجتبى خامنئي نجا من الهجوم على والده.. وطهران تراه مرشدها

15:36

شركة قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة

15:27

أبو رمان يكتب: مازن القاضي… ما بين الخطاب الشعبي والواقع المؤلم

15:21

تركيا: دفاعات حلف الناتو دمرت صاروخا أطلق من إيران فوق شرق البحر المتوسط

15:13

موظفو بنك القاهرة عمّان يشاركون في فعالية تعبئة طرود الخير مع تكية ام علي

15:08

اعتماد عمان الأهلية المحاضرات وجاهياً لطلبتها في الأردن وعلى منصة مايكروسوفت تيمز لمن هم بالخارج

14:31

احتجاجات نيابية على عدم مناقشة قانون الضمان

14:20

هجوم على سفينة إيرانية قبالة سريلانكا يخلف 101 مفقود و78 جريحاً

وفيات
وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026