الملك يبحث مع زيلينسكي ضرورة الاحتكام للحوار كسبيل لحل الأزمات وتجنب امتدادها

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تناول التصعيد الخطير في المنطقة.

وأكد جلالته أن الأردن يواصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة مواطنيه والحفاظ على أمنه وسيادته، مشددا على أن الاعتداءات الإيرانية تشكل خرقا للقانون الدولي.

وبحث الاتصال ضرورة الاحتكام للحوار كسبيل لحل الأزمات وتجنب امتدادها، وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة.