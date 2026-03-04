الملك يبحث مع رئيس وزراء هولندا التطورات الخطيرة التي يشهدها الإقليم

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، بحثا خلاله التطورات الخطيرة التي يشهدها الإقليم.

وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة، مشددا على أن الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من الدول تشكل خرقا للقانون الدولي.

وتناول الاتصال العلاقات بين البلدين، إذ هنأ جلالته يتن على توليه منصبه، معربا عن الحرص على تعزيز التعاون مع هولندا