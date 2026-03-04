بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يبحث مع رئيس وزراء هولندا التطورات الخطيرة التي يشهدها الإقليم

ساعة واحدة ago
الملك يبحث مع رئيس وزراء هولندا التطورات الخطيرة التي يشهدها الإقليم

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، بحثا خلاله التطورات الخطيرة التي يشهدها الإقليم.
وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة، مشددا على أن الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من الدول تشكل خرقا للقانون الدولي.
وتناول الاتصال العلاقات بين البلدين، إذ هنأ جلالته يتن على توليه منصبه، معربا عن الحرص على تعزيز التعاون مع هولندا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:59

هيغسيث: البحرية الأميركية أغرقت الفرقاطة الإيرانية في المحيط الهندي

16:45

البحرين تفتح باب التطوع لمواجهة الهجمات العدائية الإيرانية

16:14

الملك يبحث مع زيلينسكي ضرورة الاحتكام للحوار كسبيل لحل الأزمات وتجنب امتدادها

16:03

طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها حتى 7 مارس

15:57

مجتبى خامنئي نجا من الهجوم على والده.. وطهران تراه مرشدها

15:36

شركة قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة

15:27

أبو رمان يكتب: مازن القاضي… ما بين الخطاب الشعبي والواقع المؤلم

15:21

تركيا: دفاعات حلف الناتو دمرت صاروخا أطلق من إيران فوق شرق البحر المتوسط

15:13

موظفو بنك القاهرة عمّان يشاركون في فعالية تعبئة طرود الخير مع تكية ام علي

15:08

اعتماد عمان الأهلية المحاضرات وجاهياً لطلبتها في الأردن وعلى منصة مايكروسوفت تيمز لمن هم بالخارج

14:31

احتجاجات نيابية على عدم مناقشة قانون الضمان

14:20

هجوم على سفينة إيرانية قبالة سريلانكا يخلف 101 مفقود و78 جريحاً

وفيات
وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026